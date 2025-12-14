カリーの超ロングシュートが脚光

米プロバスケットボール（NBA）のステフィン・カリー（ウォリアーズ）の“超絶シュート”が話題となっている。コートの外から遠く離れたリングを射抜き、ファンの間に衝撃が広がった。

ウォリアーズ公式Xは日本時間13日、「HOW」として18秒の動画を投稿。コート外でカリーが助走をつけて右手でボールを放つと、リングに吸い込まれた。

NBAのコートは28.65メートル×15.24メートルで、カリーの“シュート”は30メートル級。凄まじい精度に、X上のバスケファンから合成を疑う驚きのコメントが寄せられた。

「リアルなわけない」

「ありえないショット。AIなのか？」

「これAIじゃないの？」

「みんなAIだって言ってるけど、ステフィン・カリーなら当たり前のこと」

「これがカリー」

「人間のはずがない」

「長年の練習の賜物。彼は優れたセンスの持ち主で、あとはツキもあったね」

「真のGOAT（史上最高）」

左大腿を痛めて欠場が続いていたカリーだが、日本時間13日のティンバーウルブズ戦で復帰。39得点と活躍したが、チームは120-127で敗れた。



（THE ANSWER編集部）