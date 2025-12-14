「ここはパン屋さん？ 」道行く人がふと足を止める、ブルーのタイルで作られたベンチが目を引くお店。今年10月24日、東京・三鷹市に焼き菓子やパンコーヒーが楽しめるお店「コロレBAKE&COFFEE」がオープンしました。愛知県で「カフェコロレ」を営んでいた店主の大場里恵さんが三鷹の地で新たにお届けする、焼き菓子やパンの魅力に迫ります！

帰り道に立ち寄りたくなる、おしゃれなお店

井の頭線三鷹台駅から徒歩4分。「コロレBAKE&COFFEE」があるのは、お店が立ち並ぶ駅前通りから少し離れた静かな住宅街。昔小さなバーだった場所を改装したというお店は、木目とブルーのタイルの組み合わせがおしゃれ。三鷹台でカフェを運営して街づくりも行っている設計士さんに相談して、少しレトロでかわいい雰囲気を目指してデザインされたそう。

「コロレBAKE&COFFEE」のロゴやお店の看板にも使われているブランドカラーのブルー。もともとブランドカラーが決まっていたわけではなく、設計士さんに相談して選んだタイルのカラーがかわいくて、ブランドカラーもブルーにされたんだとか。

また、ベンチの隣には犬用のリードフックも設置されており、「このあたりは犬連れの方が多いので、一緒にベンチで楽しめるように。」と大場さんは説明。店内にもベンチがありますが、コーヒーとお菓子を片手に、愛犬と一緒にほっと一息つける場所があるなんて素敵です。

「コロレBAKE&COFFEE」では、阿佐ヶ谷にあるスペシャルティコーヒー専門「FRESCO COFFEE ROASTERS」の豆を使ったこだわりのコーヒーもテイクアウトできます。コーヒーの他にもドリンクメニューがあり、「特にSOYチャイがおすすめです！ 豆乳を使っているのですっきりとしていて、ごくごく飲めます。」と大場さんは語ります。

こんがり焼き色が香ばしい！店主こだわりのお菓子

「コロレ」の由来はフランス語。フランス語の辞書で見かけた、こんがり焼き色をつけることを表す「コロレ」という言葉の響きが気に入って、大場さん自身も焼き菓子が好きだったことから、ブランド名に使うことにしたそう。

そんな「コロレ」の名前の通り、店内には、こんがり焼き色がついたタルトや焼き菓子がパンがずらりと並びます。お菓子のこだわりを伺うと...

大場さん「もともと、お菓子に使う素材は自分が食べて美味しいものや、安全なものを使いたいなという思いがありました。できるだけ添加物なども避けたいなとも思っています。どうせなら近くの材料を使いたいので、小麦は全て国産にしています。」

大場さんは、愛知県のお店でマクロビオティックのお菓子を作っていた経験があり、材料にはこだわりを持っています。今後はプラントベースのお菓子も増やしていき、アレルギーの有無や年代にかかわらず、どんな方でも自分の好きなお菓子が選べるようなラインアップにしていきたいとのこと。そんな、大場さんおすすめのお菓子を一部紹介します！

トロトロ食感がたまらない！定番商品の「フラン ナチュール」

大場さんが、一番おすすめしたいという「フラン ナチュール」。「フラン」は、カスタードとパイを組み合わせたフランスの伝統的なお菓子。「意外とフランを食をべたことがないという人が多い。トロトロな食感が特徴で、食べてもらえたらきっと好きになってもらえるんじゃないかなって思います。シュークリームのよう立ち位置で定番として置いておきたいです。」と大場さん。

プルプルな「フラン ナチュール」をスプーンで口に運ぶと、とろっと溶けてまるでクリームのような食感に。濃厚でクリーミーなカスタードと香ばしいパイ生地の相性が抜群。

クレープみたいな大判の「りんごパイ」

スライスしたりんごがたっぷり乗った、クレープ包みに入るサイズの大きなりんごパイ。シナモンの後にりんごがふんわり香ります。シャキッとしたりんごと、さくさくとしたパイの食感のコントラストも楽しい。

プラントベースのさくさくクッキー

「きなこクッキー」と「抹茶クッキー」はプラントベースのクッキー。どちらも、サクッと軽い食感が特徴。「きなこクッキー」はしっかりきなこが感じられて、ビターなコーヒーにも合いそう。「抹茶クッキー」は抹茶のほろ苦さと甘さの絶妙なバランスが楽しめます。

求められた！？パンの種類が増えたワケ

パンの種類も多い「コロレBAKE&COFFEE」。大場さんは、以前働いていた、製菓用の材料や道具を扱うECサイトの運営からコンテンツ配信までを行うcottaで、プレミアムレッスンの動画を担当していて、シェフの皆さんからパンの話を聞いてその奥深さに興味を持ったそう。そこから、パン教室に通って学んだり、蔵前のカフェ「dial（ダイアル）」で働いていた時もパン担当になったり、パンと縁がある生活を送っていました。

「コロレBAKE&COFFEE」をオープンするにあたり、本当はお菓子のラインアップを増やそうとしていたようですが...

大場さん「このあたりってパン屋さんがないんです。施工中にDIYで外の壁を塗ったりしていると通りすがりの方が声をかけてくれるんですけれど、パン屋さんができるんだね！ と言われることが多くて。そう言われると、もう求められてるものを作るべきかなと思って、パンの種類を増やそうと思いました。」と大場さん。近所の皆様の声がなかったら、パンの種類はここまで増えていなかったかもしれません！

たくさん種類があるパンの中から、おすすめのパンを一部ご紹介します！

そのままでもおいしい！ふわもち食パン「パンドゥミ」

まずは、大場さんイチオシの食パン「パンドゥミ」。生地にヨーグルトや練乳を入れてミルキーでしっとりした食感に仕上げているそう。また、小麦粉を熱湯でこねて一晩寝かせた「湯種」も生地に入れることで、もちもちの食感に！ 小麦が香るふわもちな生地は、優しい甘みがあってそのまま食べても絶品です。

うまみがぎゅっと詰まった「サワードゥブレッド」

プラントベースの「サワードゥブレッド」。塩麴と湯種を使った、もちっとした食感が特徴。まろやかな酸味と少し塩気のある奥深い味わいで、毎日でも食べたいパンです。シンプルにトーストしたり、バターを塗ったりするのも良いですが、うまみがあるのでお肉などと合わせるのもおすすめです。

バター香るさくっと軽い「クロワッサン」

北海道のフレッシュなバターをたっぷり使った「クロワッサン」。さくっと一口頬張ると、バターの後に優しい甘さ。軽い食感で何個でも食べられそうなおいしさ。コーヒー片手に店内で食べるのもよさそう。

愛知から東京へ！ご縁がつながり再び自分のお店をオープン

大場さんは小学生の頃から、自分でレシピ本を見てお菓子を作っていたそう。パティシエになろうと思ったきっかけについて伺うと...

大場さん「母親がお菓子を作る人だったので、家でチーズケーキや総菜パンを作っているのを見て自分も作れたら面白いなと思ったのが最初のきっかけです。その頃は自分でレシピ本を見て作って、わりと失敗していましたね。裁縫なども含め物を作るのが好きだったので、物を作る仕事だったら何かなと考えて、パティシエを目指しました。」

大場さんは、名古屋市の製菓学校を卒業後、ヒルトン名古屋でパティシエとしての経験を積んだのち、フランス留学や結婚出産を経て愛知県豊川市で間借りのような形でマクロビオティックのカフェを始めます。その後、東京でcottaに入社し、公式SNSの動画コンテンツの台本作成や動画出演、シェフが料理を教えるプレミアムレッスン動画のディレクションなどを担当。プレミアムレッスンのご縁から、鎌倉にあるカフェレストラン「Régalez-vous （レガレヴ）」の催事のお仕事が始まり、「Régalez-vous （レガレヴ）」の佐藤シェフとつながりのある清水多計雄さんがシェフパティシエを務める「dial（ダイアル）」がオープンする際には、オープニングスタッフとして働かれていたそうです。

いろいろな経験をされて、東京でお店をオープンすることになった経緯を伺うと...

大場さん「愛知でカフェを 1年くらいやった頃に夫の転勤が決まり、家族で東京に引っ越してきたんです。3年くらいで戻る予定だったんですけど、完全に東京に住むことになってしまいました。そこで、仕事を探したところcottaに出会いました。cottaの仕事も楽しかったのですが、3人の子供が高校を卒業して手が離れてきたから、そろそろパティシエとして復帰してもいいんじゃないかと思い、お店をオープンすることにしました。そのためにはやっぱりどこかで経験を積む必要があると思っていて、東京での人の繋がりも作りたかったので、「Régalez-vous （レガレヴ）」、「dial（ダイアル）」という流れで仕事をしながら、お店をオープンする準備をしていました。」

お店をオープンするために2年ほど物件探していて、やっと出会えたのが三鷹の物件。自宅の一部でお店をやりたかったという大場さん希望にぴったりの物件で、駅からも近く、住んでいる人たちの空気感や街の雰囲気も良いことも決め手になったそう。

「お店をオープンしてからは、パン屋さんが欲しかったんです！と近所の皆様からすごく喜んでもらえていて、パンの種類を増やしてよかったかなと思っています。パンは発酵や小麦の使い方で仕上がりが変わってきて、お菓子と違った面があって面白いです。これからも研究し続けたいです。」と大場さん。パンやお菓子の種類は増えていくそうなので今後も展開も楽しみです。

取材時にいただいた大場さんの名刺に大場さんのお子さんが書いた似顔絵が使われていたり、大場さんの夫の趣味という観葉植物が外のベンチの脇に植えられていたり、ご家族の協力も垣間見えて温かい気持ちになりました。まわりの方々の声も取り入れながら、大場さんがご縁をつないでオープンされた「コロレBAKE&COFFEE」。三鷹の方々に愛されるお店になりそうです。

About Shop

コロレBAKE&COFFEE

住所：東京都三鷹市井の頭1-13-42

営業時間：11:00~無くなり次第終了

営業日：金曜日、土曜日、日曜日

Instagram：＠colorer_mitakadai

ゆりえ

ウフ。編集スタッフ

菓子メーカーやスイーツ専門ECを経てウフ。編集部へ。スイーツのお取り寄せやカフェ巡りやカメラが趣味で、フードスタイリングも勉強中。パフェとチョコレートと焼き菓子が好き。