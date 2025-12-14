倖田來未＆住谷杏奈、ショッピングデートの2ショットに反響「二人ともめっちゃカワイイ！」
お笑い芸人・レイザーラモンHGの妻でタレント、実業家の住谷杏奈が、14日までにオフショットを公開。歌手・倖田來未との2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】ソファーに座って微笑み合う住谷杏奈と倖田來未（ほか4枚）
住谷が投稿したのは倖田とのオフショット。複数公開されている写真には鏡越しの自撮り2ショットやソファーに腰かけて微笑み合う姿、さらにファッションデザイナーの川島幸美も交えた3ショットが収められている。
住谷と倖田の2ショットに、ファンからは「二人ともめっちゃカワイイ！」「カッコ良すぎる」などの声が集まったほか、川島本人から「ありがとう おそろ可愛い」のコメントも寄せられていた。
■住谷杏奈（すみたに あんな）
1983年2月1日生まれ。子役としてキャリアをスタートすると、18歳からグラビアアイドルとして活躍。2006年8月、レイザーラモンHGこと住谷正樹と入籍すると、2008年7月に第1子男児を出産。2011年には第2子女児を出産した。
引用：「住谷杏奈」インスタグラム（@annasumitani）
