　お笑い芸人・レイザーラモンHGの妻でタレント、実業家の住谷杏奈が、14日までにオフショットを公開。歌手・倖田來未との2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。

　住谷が投稿したのは倖田とのオフショット。複数公開されている写真には鏡越しの自撮り2ショットやソファーに腰かけて微笑み合う姿、さらにファッションデザイナーの川島幸美も交えた3ショットが収められている。

　住谷と倖田の2ショットに、ファンからは「二人ともめっちゃカワイイ！」「カッコ良すぎる」などの声が集まったほか、川島本人から「ありがとう　おそろ可愛い」のコメントも寄せられていた。

■住谷杏奈（すみたに あんな）
1983年2月1日生まれ。子役としてキャリアをスタートすると、18歳からグラビアアイドルとして活躍。2006年8月、レイザーラモンHGこと住谷正樹と入籍すると、2008年7月に第1子男児を出産。2011年には第2子女児を出産した。

