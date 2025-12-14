◆香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝２０００メートル）

日本勢は２頭が出走したが、２１年ラヴズオンリーユー以来、７頭目の勝利を飾ることはできなかった。

横山和生騎手が騎乗したベラジオオペラ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は、直線で先に抜け出した香港のロマンチックウォリアー（ジェームズ・マクドナルド騎手）を外から追ったが２着。今年の大阪杯で連覇を飾り、海外初挑戦でＧ１・３勝目を狙っていた。

２３年８着に続く２度目の挑戦だったローシャムパーク（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）はクリストフ・ルメール騎手が騎乗し５着。２４年のブリーダーズＣターフは２着と快挙まであと一歩。今回は前走のアルゼンチン共和国杯１２着から巻き返してのＧ１初勝利を狙ったが、かなわなかった。

香港最強馬・ロマンチックウォリアーは、これで香港カップ４連覇となった。勝ちタイムは２分２秒２９。３着はフランスのキジサナ（クリストフ・スミヨン騎手）が入った。

横山和生騎手（ベラジオオペラ＝２着）「状態は申し分なかったです。（道中は）いい形におさまって、結果は惜しかったですけど、（馬は）頑張ってくれました。（直線は）追いつきそうで追いつけない感じはありました。あそこまで迫ったことは馬に感謝したい。相手が強いというのは分かっていましたが、勝ちたかったというのが正直な気持ち。（ベラジオオペラは）新しい環境でも力を出し切ってくれる、すばらしい馬だと思います」

上村洋行調教師（ベラジオオペラ＝２着）「出負け気味のスタートでしたが、そこから出脚をつけて自分のレースはできたのかなと思います。相手は（ロマンチックウォリアー）１頭だけだと思っていたので、最後までよく食らいついてはいるんですけど、相手もしぶとかったですね。向こう正面でロマンチックウォリアーと内外が逆だったらもう少し押さえ込めたのかなと思いますが、最後の着差を見れば、向こうが強いと思います」

クリストフ・ルメール騎手（ローシャムパーク＝５着）「すごくいい状態でした。スタートから優しく乗りたかったので、後ろで冷静に走れました。ペースが遅かったのが彼には合わなかった」