俳優の夏生大湖（なつき・おみ）が１４日、都内で「夏生大湖 ２０２６デジタルカレンダー」（わくわく製作所刊、税込２３１０円）の発売記念イベントに登場した。

完成品をみた夏生は「自分じゃないみたいです。撮影の時は楽しみながら撮っていたし、完成も想像つかなかったので、いいカットがたくさんあってうれしいです」と笑顔を見せた。

お気に入りは９月のタンクトップ姿の１枚で「筋トレがすごい好きで、筋肉を見せられるカットができて嬉しかった。自分で言うのもなんですけど、かっこいいなって。自分が頑張った成果も出ている」と胸を張った。多い時には週３回の筋トレと揚げ物をとらない食生活でボディメイク。「大胸筋」に注目してほしいそうで、「高校時代から筋トレしてたんですけど、胸が本当に（筋肉が）つきにくかったんです。特に重点的にやった部位だったので見てほしいなと思います」とアピールした。

今年１年を振り返り、「毎年、すごい成長できているなと思う。すごい作品に出ているなっていう機会が増えているので、よりすごい作品に出れるように頑張りたい」と更なる高みを目指す。

夏生は２０２１年に開催された「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で明色美顔ボーイ賞を受賞し、芸能界入り。来年４月には初舞台「岸辺のアルバム」に出演予定。