◇ラグビーリーグワン ディビジョン1 第1節 埼玉ワイルドナイツ46-0東芝ブレイブルーパス東京(14日、味の素スタジアム)

ラグビーリーグワンの2025-26シーズンが始まり、東芝ブレイブルーパス東京(BL東京)が完封で敗れました。

昨季優勝しリーグ2連覇中のBL東京は昨季4位の埼玉ワイルドナイツ(埼玉)と対戦。前半8分にラインアウトからトライを許すと、23分にはキックが相手に渡り、そこから長い攻撃を止められずトライを奪われます。

前半だけでトライ3本、スタンドオフの山沢拓也選手にはペナルティゴール(PG)4本、ゴールキックも3本全て決められ前半で0-33とされました。

後半は立ち上がり山沢選手にPG2本決められると、36分にもトライを奪われ、4トライ、4ゴール、6PGでスコアは0-46で敗戦。ディフェンディングチャンピオンのまさかの大敗にホームのスタジアムに集まった3万2613人のファンも静まりました。

ペナルティは埼玉の7個に対して、BL東京は前半11個、後半10個、イエローカードは2枚と反則が目立ち、キャプテンを務めたBL東京のFB・松永拓朗選手は「自分たちのペナルティ、自分たちのミス、そこが自分たちを苦しめてしまった。相手のプレッシャーで自分たちのスキルが使えなかった。このままじゃだめだと明確に分かったので、練習からとことん追い込んでやっていかないといけない」と厳しい表情を見せました。