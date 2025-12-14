フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１３日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は先週に引き続き「プロ野球 名？迷？コンビ」。強豪・ＰＬ学園時代からの先輩、後輩にしてプロ野球・楽天ではともに監督を務めた共通点がある平石洋介氏、今江敏晃氏のコンビが登場した。

平石氏は楽天での監督代行時代に、今江氏が主砲として活躍していたことを回想。「今江はこう見えて、結構ナイーブなんですよ。特に体の方で結構ナイーブな所がありまして。僕が監督やる前年度に、代行やったときに、ずっと４番を打ってもらってたんですけど。あるときに（今江氏が）カカトを痛めたんです。結構、長引くんですよ。要はカカトついた時点で、もう激痛が走るんです」と振り返った。

平石氏は「展開にもよるんですけども。（今江氏に）代走を出してもええかな？とか。いろいろあるじゃないですか？そしたら、もう今江がヒットとかフォアボールで塁に出たら…。もう僕の方を、ベンチを見て、ものすごく目で訴えてくるわけですよ。ジェスチャーまでして…」と笑わせた。

今江氏は「僕はチームのためを思って！塁に出て、もう１点とか、やっぱり勝ち越しっていう場面で僕はもう下がった方がいいと。チームのためだと思って。平石さん！平石さん！ってベンチを見てるんですけど」と反論して浜田を爆笑させた。平石氏は「ちゃんと代えるときは代えるんですよ。お前が（交代を）決めんなって話なんですけど」と苦笑した。

さらに平石氏は「翌年、僕が監督になったときに。前年度はいいですよ。言っても僕、代行じゃないですか？僕、翌年にちゃんとした監督ですよ？今江に期待してたんですよ。そしたらキャンプ前ぐらいに（今江氏が）『ボールが４つ、５つに見える…』とか、訳の分からんことを言い出したんですよ。『目がおかしい』って言い出して。（平石氏は）『でも目って大事やからなぁ…』って思って。キャンプが過ぎ、オープン戦が過ぎて、シーズンが始まっても目が治らない。結局、僕が監督のときは最後の最後まで…」と述懐。今江氏は爆笑しながら「それで引退させていただきました」とうなずいていた。

今江氏は、現役時代、強打の内野手として活躍。ベストナイン１回（０５年）、ゴールデングラブ賞４回（０５〜０８年）、日本シリーズＭＶＰ２回（０５・１０年）。通算成績は１７０４試合、打率・２８３、１０８本塁打、７２６打点を記録した。