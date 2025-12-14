ぼる塾、きりや＆田辺の“けんか”相次ぎ…グループ内の「距離感をみんなで見直して」【オリコンライターズ】
顔出しNGの敏腕ライターたちが、いま注目のタレントの素顔に迫る『ライターズ！』（日本テレビ系）。14日（深1：55）は、『世界まる見え！テレビ特捜部 2時間SP』（15日 後7：00）にゲスト出演するぼる塾より、きりやはるか、あんり、田辺智加が登場する。番組の見どころのほか、これまでの活動で積み上げてきたキャリアへの思いも深掘りした。
【写真あり】「めっちゃ可愛い」“金髪ギャル”になったぼる塾・田辺 20代の写真も
■所ジョージから褒められた田辺、あんり興奮
番組の収録を終え、『ライターズ！』収録スタジオに登場したきりや、あんり、田辺。おそろいの赤いジャージで登場した理由について「本当にいろいろあったんですから！」（田辺）、「予定と色が変わりました。この色で行こうってみんなで思ってたんだよね。そしたらなぜか、いろいろ起きたあとで色が変わってたんですよ。最終、赤ジャージということで落ち着きましたけれども」（あんり）と語り、どうやら放送の中で目まぐるしく衣装が変わった様子。「一瞬映る素晴らしい衣装があります。（全部で）3パターンあります」（あんり）とのことだった。
今回の『世界まる見え！テレビ特捜部 2時間SP』の見どころを聞くと、あんりは「もうとにかくハラハラしすぎて。普段『まる見え』に出させていただいた時よりちょっと疲れました（笑）。もうハラハラが続きすぎてね…」と語る。毎回さまざまな世界のVTRが登場する番組だが、今回特に印象に残ったVTRのキーワードとしては「エレベーター」が挙がり、「普段から自分たちも乗るものじゃないですか。あれを見た後、ここから家に帰るわけですよ。（エレベーターに）乗るわけですよ。怖い！」とあんり。
もう一つ、「ハンバーガー」にも注目とのこと。「見ていただいたら分かっていただけると思います」「私たちがなぜこのワードを出したかを、見ながら探っていただきたいです」（あんり）と、こちらもどのように放送で登場してくるのか注目だ。
ビートたけしや所ジョージといった“大御所”も出演する。大御所2人との収録時の共演エピソードを聞くと、あんりは「今日田辺さんがちょっとうらやましくて」と一言。聞くと、とあるくだりで田辺が言った言葉を所が「今のはいいまとめだね」と褒めた一幕があったことを明かしてくれた。
当の田辺は「私、前回一人で出た時に面白いこと言えなくて、『あら、面白いこと言わないねー』って（笑）」と、所から以前言われたという反応を振り返る。そんな中、今回褒められたことで「所さん、多分お世辞とか言わない方ですよね。『わー、田辺さん褒められてる！』って私興奮したんだよ」とあんりは振り返った。
さまざまなVTRが登場する分、出演者のワイプでのリアクションも『世界まる見え！テレビ特捜部』の一つのポイント。今回の収録では「本当にびっくりしすぎて、口がずっと開いてるかもしれない」（きりや）、「確かに他の番組じゃ見られない顔。よくVTR を見る番組ってあるじゃないですか、それって喜怒哀楽いろんな表情なんですよ。今日は全部“驚き”。全員の驚いた顔を見られるのは今日だけかも。ぼる塾だけじゃなくて、（同じくゲスト出演する）ムロ（ツヨシ）さんもそうですし、みなさんの驚いた顔がこんなに見られることない」（あんり）と興奮した様子でアピールした。
■「丁寧に教えてくれて…」シンガポール旅行でのエピソード
世界のVTRを紹介する『世界まる見え！テレビ特捜部』にちなみ、自身にとって世界が“まる見え”になったエピソードも聞いてみることに。
あんりは「海外はよく2人（きりや、田辺）が行くイメージがあります。はるちゃん（きりや）どう？海外好きだよね」と話を向ける。「海外、好きですね。初めて行ったのがシンガポールで、私はもともと海外そんなに興味なかったんですよ」というきりやだが、実は田辺が「はるちゃん、シンガポール行くんだけど、どう？」と誘ってくれたのがきっかけだった。きりやは「私、これ断っちゃったら多分一生行くことないかもなってふと思って、すぐパスポートを取って（海外旅行に）踏み込んだんですけど、行って世界が変わりましたね！」と語った。
田辺はシンガポールに何度か渡航しているようで、現地の景色が忘れられず、「毎年あれを見に行って、『わー、仕事頑張ろう』って頑張れます」とのこと。また、現地の鉄道で行き先がわからず思わず日本語で「これ何!?どこ???」と言いながら慌てていた際、「海外の方が『どこに行きたいの？』って助けてくれて。『ここに行きたい』って言ったら、もう丁寧に教えてくれて。そこから、日本に来た海外の人にも優しくしようって思うようになりました」と振り返った。
■ぼる塾のキャリア、上昇ポイント
今回の『ライターズ！』後半では、ぼる塾のキャリアを掘り下げるコーナーも実施。これまでのキャリアをグラフにして、フリップに描いてもらった。
二つのコンビが合体する形で結成されたぼる塾。「その前は、それぞれ別々のコンビで全然売れないなと思ったんですけど」（あんり）というが、ぼる塾結成後すぐに「今までコンビの時代に落選していたもの（オーディションや賞）が、もう見事にどんどん受かって」と、グラフは冒頭でいきなり上昇。番組出演も多数で「なんだかんだ（各番組への出演は）一周した」とあんりは語った。
しかしさまざまな番組を一周したあとにグラフは下降。その時の様子をあんりは「現場に行くじゃないですか。二周目になったら相方たちがいないんですよ」と振り返り、一人の現場でも「とにかくやらないと、頑張らないと」と心境を語った。
当時について田辺は「その頃、私とはるちゃんはお台場でのんきにパンケーキを食べていたんですよ。『やったー、おいしいね』とか言って。けど、『あれ？明日もあんり仕事だよ？明後日も』『私たちスケジュールないよ。どうしよう』って。その時『私は何で出られるんだろう？』って得意なものを考えて」と振り返る。
すると「そしたら田辺さん早いです。考えたらすぐ、スイーツ女王になりました！これは本当にすごかったです」とあんり。「（田辺が）スイーツ女王になってくれていたおかげで、スイーツのお仕事が3人で入るようになるんですよ。田辺さんのスイーツロケで、私もはるちゃんも呼ばれるという最高の状態。『田辺さんありがとう』っていう、2回売れさせてくれたみたいなものですよ」と、ここでグラフが再び上昇した。
田辺は「特技が本当になくて、『私好きなことって何だろう？』ってなって。『あ、私にはスイーツがある』って（思って）、すぐその日にはるちゃんに『私スイーツ女王になる！スイーツで仕事やる！』って宣言して。番組に呼ばれたら、合間で食べ物の情報をちょっとずつ小出しにしていったんですよ。そうしたらだんだん、周りの見る目が違った。『あれ？コイツ普段喋らないくせに、食べ物のことだけめっちゃ喋るじゃん』って」と、田辺がスイーツについての知識をメディアで披露するようになった時の心境を説明した。
その後グラフは再び下落するが…この原因は、「田辺さんとはるちゃんが実家から出て一人暮らしをしようとなるんですけど、『急に一人暮らしをする、だと不安だわ』ということで、2人で住み始めるんです。もうそれが大変で、住んでからけんか、けんかで！」（あんり）とのこと。
これは食事での些細なやりとりが一つのきっかけだそうで、その様子を知っているあんりは「一個一個仲直りって、やっぱり（一緒に）毎日いると難しいんですよ。ありがたいことに田辺さんって結構忘れていくんです。また（その前に腹が立ったことの次に）新しく腹が立つとするじゃないですか。そうするとさっきのこと忘れてくれるんですよ。別にね『ごめんね』『いいよ』とかはやってないのに、なんとなくゆるーく仲直りして」と回想。
その後、同居を解消したきりやと田辺は、先述のシンガポールのほかにもしばしば一緒に旅行に行っている様子で、「いつも仲良く帰ってきてるよね」とあんり。あんりいわく、グループ間の一人一人との距離感をみんなで見直して、今に至るとのこと。
グラフはグループのこれまでについて書いてもらったが、今後について聞くと、あんりはそのグラフの線が一人一人に分かれ、一人一人の線が太くなり、結果ぼる塾として集まった時の線が太くなるようなイメージを考えている様子。そこに田辺も呼応し「私もすごい考えてるよ」「私はね、いろいろスイーツをプロデュースして販売していきたいんだよ！」と自身の趣味を生かした構想を明かした。
そんなぼる塾たちも出演する『世界まる見え！テレビ特捜部 2時間SP』は、ぼる塾3人の驚いた顔や仲の良さも垣間見える内容となっている。
（取材・文／アーバン・タカト）
※取材の模様は、14日放送の『ライターズ！』（日本テレビ系／深1：55）でもご覧いただけます。
