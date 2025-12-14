「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われ、バンタム級王座戦が行われ、王者大野篤貴が大阪喧嘩自慢のリキを判定５−０で下し、初防衛に成功した。

大野がコンパクトにパンチをたたき込んでいき、試合の主導権を握った。ただ、決定的な場面はなく、延長へ。リキが組んでしまうなかなかかみ合わない展開が続いた。

２回終了後、ジャッジの判定ボタンが押せないトラブルとなり、両者がもう１ラウンドを臨んだことから、再延長に。大野がパンチを浴びせる展開から、最終盤には浴びせ蹴りでダメージを与えて押し切った。

判定と同時に金網を出たリキを追いかけて大野が声を掛ける場面も。大野は「俺は王者として、ＢＤの色じゃねえと言われるけど、ＢＤが１番好きだから。俺にチャンピオンとしての仕事を任せてください」と語った。

朝倉は「いい試合だった。レベルが高くなるとこういう試合になる」と評価した。

大会は公式ＰＰＶのＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ ＬＩＶＥ（ｈｔｔｐ：／／ｂｄｌｉｖｅ．ｊｐ／）で視聴できる。