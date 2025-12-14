山下智久、亀梨和也との関係告白「ライバル的な立ち位置な時代があって」 『野ブタ。』撮影前のエピソードも
歌手・俳優の山下智久が、15日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』2時間スペシャル（後9：00〜後10：54）に出演する。
【番組カット】照れ笑い？『野ブタ。』当時を語る山下智久
来年、芸能生活30周年を迎える山下は、今回が同番組初登場となる。「日本にいるの？」と、海外で活躍する山下にしゃべくりメンバーも興味津々。原田泰造と意外なサウナ話も飛び出す。
今回は、山下の青春の原点・出身地である千葉・船橋での思い出を深掘りする。山下は「盛り上げたい」「地元を変えたい」と語り、同級生からも「山下は地元が好きすぎる」との証言が寄せられる。
そして、学生時代から、夜中までレッスンや仕事に追われていた山下を、親身に支え続けた同級生との心温まるエピソードが続々登場。「青春の1ページなんです、僕のなかでは」と振り返る山下の“青春アミーゴ”な日々とは。さらに、当時20歳の山下が亀梨和也や堀北真希さんと共演したドラマ『野ブタ。をプロデュース』の裏話も明かされる。
大ヒットしたドラマの主題歌「青春アミーゴ」でユニット・修二と彰を組んでいた亀梨との関係について、当時は「ライバル的な立ち位置な時代がちょっとあって」と明かし、「『野ブタ。』の撮影前に、集合して『お互いに嫌なところは話し合おう』って」「（今では）正月に必ず飲むくらい仲良い」という2人の思い出に、スタジオは大盛り上がり。懐かしの共演者もサプライズ登場する。
【番組カット】照れ笑い？『野ブタ。』当時を語る山下智久
来年、芸能生活30周年を迎える山下は、今回が同番組初登場となる。「日本にいるの？」と、海外で活躍する山下にしゃべくりメンバーも興味津々。原田泰造と意外なサウナ話も飛び出す。
今回は、山下の青春の原点・出身地である千葉・船橋での思い出を深掘りする。山下は「盛り上げたい」「地元を変えたい」と語り、同級生からも「山下は地元が好きすぎる」との証言が寄せられる。
大ヒットしたドラマの主題歌「青春アミーゴ」でユニット・修二と彰を組んでいた亀梨との関係について、当時は「ライバル的な立ち位置な時代がちょっとあって」と明かし、「『野ブタ。』の撮影前に、集合して『お互いに嫌なところは話し合おう』って」「（今では）正月に必ず飲むくらい仲良い」という2人の思い出に、スタジオは大盛り上がり。懐かしの共演者もサプライズ登場する。