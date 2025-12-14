「柿谷曜一朗引退試合」（１４日、ヨドコウ桜スタジアム）

今年１月に引退を表明した元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗氏（３５）の引退試合「ＴＨＥ ＬＥＧＥＮＤ ＤＥＲＢＹ ＹＯＩＣＨＩＲＯ ＫＡＫＩＴＡＮＩ ＬＡＳＴ ＭＡＧＩＣ」をＣ大阪の本拠地で開催。大阪ダービーを意識して、柿谷氏がプレーするＣ大阪にゆかりのあるメンバーによる「大阪ピンク」とＧ大阪の側「大阪ブルー」が対戦した。

いきなり存在感を見せつけたのがＧ大阪下部組織出身の大阪ブルーＭＦ本田圭佑だ。開始３分にいきなり右足ボレーで先制ゴールを決めて、引退試合が本気モードであることをサポーターに伝えた。

前線でＧ大阪ジュニアユースの同期で生年月日も同じ家長昭博とホットラインを形成。「前提として僕はガンバにジュニアユースの３年間だけ。家長とはその時からの腐れ縁なので付き合いは古いです。一方でＧ大阪サポーターからすると、僕が今日ここに呼ばれていなかったとしても違和感はなく、たぶんうまく進んだと思います。結果的に呼んでいただいて、僕自身も楽しませてもらいました」と会場に多数駆け付けたＧ大阪サポーターを沸かせた。

後半の開始時点ではテクニカルエリアに立ち、監督としてチームを指揮。結果的に大阪ピンクに逆転を許す形となったが「引退試合としては珍しく主催者である曜一朗が真剣勝負をしたいと。なかなか珍しいスタイルだったので、負けてしまったけど、勝ってもいいやというつもりでやった試合。僕はこっちの方が好きなので楽しかった」と充実の表情を浮かべた。

１点を追う後半終了間際、本田が右足で同点を狙ったシュートを放ったが、山口蛍にクリアされた。劇的同点弾とはならなかったが、「右足はあんなもんです」と笑った。