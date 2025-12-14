「スカパー！ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２３戦」（１４日、江戸川）

竹下大樹（２６）＝福岡・１２１期・Ａ１＝がトップＳからイン逃げを決めてルーキーシリーズを初制覇。昨年８月の桐生以来通算３回目、江戸川では２回目の優勝を飾った。藤田俊祐（東京）に競り勝った水谷理人（香川）が２着に食い込み、藤田は３着。

竹下の優出は２２回目を数えるが、１号艇で優勝戦に臨んだのは今回が初めてだった。「具合が悪かった。隣（藤田）の気配も良かったし、４番（加藤優弥＝福井）も来てたんで。足も５日目の方が全然良かった。ここは１の２（１周２Ｍ）でコケる人もいるし、最後まで気を抜けなかった」と振り返るが、全く危なげないターンで初の“王道Ｖ”を決めた。過去２回の優勝は５、４コースからのまくりだっただけに「とても、いい経験をさせてもらいました」と、安どの表情を浮かべた。

来年１月には九州地区選（からつ）、２月には初の周年参加となる若松周年のＧ１戦連続出場を控えている。「自分はまだまだ実力が足りないと思っている。でも、参加するだけでは嫌なんで、予選突破をしたい。ルーキーシリーズはやっと取れた感じ。上に行きたいですね」と、さらなる飛躍を誓った。