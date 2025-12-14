井浦新、“ドラクエ感”あふれる自撮りショットが話題「冒険家みたいでかっこいい」「このままBGMが流れてきそう」
俳優の井浦新（51）が14日、自身のインスタグラムを更新。投稿した自撮りショットが「ドラクエの世界観すぎ」と話題になっている。
【写真】「このままBGMが流れてきそう」“ドラクエ感”あふれる井浦新の自撮りショット
投稿では、たくさんの絵文字を添えて「ドラクエ感」とつづり、2枚の写真をアップ。頭にバンダナのようなものを巻いてたたずむ井浦の周りには、大木が立ち並び、木々の隙間からは青空がのぞいている。
もう1枚は、木の幹をバックに珍しい角度から撮影したとみられる写真で、井浦を中心に、写真いっぱいに幹が写し出されている。
壮大な自然の中で撮影されたこれらのショットに、ファンからは「勇者新さん！周りの角度も絶妙で冒険みたい」「冒険家みたいでかっこいい」「2枚目の写真すごい」「このままBGMが流れてきそうです」など、さまざまな反響が寄せられている。
