J2昇格PO決勝でとんでもないゴールが飛び出した！ 吉澤柊がGKノーチャンスの衝撃ゴラッソ、テゲバジャーロ宮崎は悲願のJ2へ 「僕のゴールで昇格してやると決めていた」
テゲバジャーロ宮崎に所属するFW吉澤柊がとんでもないシュートを決めた。
14日、J2昇格プレイオフ決勝でFC大阪と対戦した宮崎。29分オウンゴールにて宮崎が先手を奪うと、前半終盤の42分にスーパーゴールが生まれる。
味方のヘディングのパスを敵陣中央で受けた吉澤は胸トラップから迷わず右足を振り抜く。距離はまだ十分あったが、アウトにかかったドライブシュートはGKの頭を越し右のポストに当たってゴール。この大一番でGKがノーチャンスのスーパーゴールを叩き込んだ。
試合後、吉澤は『DAZN』のインタビューにて「本当に嬉しいです。テゲバに入って2年目ですけど、この舞台に立つまでいろんな人が積み上げてきてくれたと思うので、その人たちの思いを背負っての今日の試合だった。勝ててよかったです」と喜びを露わに。
またゴールシーンについては「あんまり覚えてないですね」と夢中で振り抜いたことを明かしたが、続けて「今日ほんとに僕のゴールで昇格してやると決めていたので、決められてよかったです」とも話した。
