カンタス航空は、日本発オーストラリア行き「年末セール」を12月18日まで実施している。

対象路線と往復運賃は以下の通りで、いずれも燃油サーチャージ、諸税込。搭乗期間は2026年11月25日まで。いずれも特定の出発日や便が対象。

カンタス航空は、東京/羽田〜シドニー線を1日2往復、東京/成田〜メルボルン・ブリスベン線を各1日1往復、札幌/千歳〜シドニー線を2026年3月28日まで週3便運航している。

・東京/羽田発着（左からエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

シドニー（79,000円／348,810円）、アデレード（89,000円／399,000円）、ブリスベン（89,000円／363,480円）、メルボルン（89,000円／363,490円）、ホバート（99,000円／429,000円）、キャンベラ（99,380円／-）、ゴールドコースト（105,550円／-）、パース（109,000円／397,020円）、ケアンズ（115,990円／-）

・東京/成田発着

アデレード・ブリスベン・メルボルン・シドニー（89,000円／399,000円）、ホバート（99,000円／429,000円）、パース（109,000円／449,000円）、ダーウィン（118,980円／-）

・札幌/千歳発着

シドニー（89,790円／409,850円）、ブリスベン（90,420円／-）、メルボルン（90,710円／-）