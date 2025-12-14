女優の唯月ふうかが１４日、神奈川・川崎市内で、屋比久知奈と２人だけで出演するミュージカル「白爪草」の稽古場シーンを披露した。

周囲３６０度を客席に囲まれたミュージカルは２人とも初体験。唯月は「ひとりぼっちで舞台にいる時に何回も『逃げたいな』という孤独感がある。他の作品ではなかなか味わえない。それが心地いいとなるぐらい没頭できたら」と意欲を示した。

上演中は逃げ場がないだけに「舞台上で鼻をかむかもしれない」と笑わせる一幕も。「今までの自分の引き出しにない、新しい自分に出会える。戸惑いもあるが、今まで経験してきたお稽古よりも濃い時間を過ごしている。お客様の反応が楽しみ」と前向きにとらえた。

本番を想像した屋比久も「つばを飲む隙もない」と緊張しきり。「最初は不安があったが、新しいものをみんなで作っている楽しさがようやく感じられるようになってきた」と稽古に手応えを見せた。

２人は６年前から親交があるだけに息はピッタリ。音楽は「悪魔の子」などで知られるシンガー・ソングライターのヒグチアイが担当する。唯月は「ヒグチアイさんの美しい世界観とこの作品がマッチしている。親和性は見どころ」とアピールした。

ミュージカルは来年１月８日から２２日まで、ＳＵＰＥＲＮＯＶＡ ＫＡＷＡＳＡＫＩで上演される。