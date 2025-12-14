ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡Áý²Ã¤¹¤ë¥é¥ó¥ÁËºÇ¯²ñ¤Ë¡Ö¤½¤Î°ì¸®¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ù¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ê¤¡¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê£·£µ¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥é¥ó¥ÁËºÇ¯²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ËºÇ¯²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËºÇ¯²ñ¡Ö¥é¥ó¥ÁËºÇ¯²ñ¡×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Ãë¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¸á¸å£²»þ¡¦£³»þº¢¤Ë¤Ï²ò»¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊËºÇ¯²ñ¤Î·Á¤ËÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¤§¡¢¤½¤ì¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤Ý¤Ä¤êÒì¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡£¤Ç¤â¤½¤Î°ì¸®¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¿¼Ìë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤¬°û¤ó¤Ç¤ëÃç´Ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡Ê¤ª¼ò¤¬¡Ë¶¯¤¤¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤ª¤Í¤à¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é·ë¹½¤è¤¤¤·¤ç¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ä¹¤¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤ª¤¦¤È¡×¤È°ì¸®¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¼ò¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÆ±°Õ¤òµá¤á¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤È¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤·¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤¬¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤ÆÈÈºá¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤¦¤Î¤ä¤á¤Æ¡×¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¤¼¤Ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇËºÇ¯²ñ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
