¾¾²¬¾»¹¨¡¡¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç°ÕÌ£¿¼È¯¸À¡ÖÊÒÊý¤À¤±¤«¤é¸«¤Æ¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¾¾²¬¾»¹¨¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ª¡Ö¾¾²¬¾»¹¨¤ÎºÌ¤êºëÀèÃ¼¡×¡Ê£Î£Á£Ã£Ë£µ¡Ë¤ÇÊª»ö¤Î¸«Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²·î£±£´Æü¤¬ÀÖÊæÏ²»Î¤¬Æ¤¤ÁÆþ¤ê¤ò¤·¤¿Æü¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¡ÖÆ¤¤ÁÆþ¤ê¤ÎÆü¤Ç¤¹¤Í¡¢º£Æü¤Ï¤Í¡¢Ãé¿ÃÂ¢¡££±£·£°£²Ç¯¡¢»Í½½¼·»Î¤ÎÀÖÊæÏ²»Î¤¬¤Í¡¢µÈÎÉ¾åÌî²ð¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢Æ¤¤ÁÆþ¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ãé¿ÃÂ¢¤ÇÍÌ¾¤ÊÆü¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃé¿ÃÂ¢¤â¡Ö½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾¾²¬¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ë¸«¤¿Ãé¿ÃÂ¢¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï¡ÖµÈÎÉ¾åÌî²ðÂ¦¤«¤é¸«¤¿Ãé¿ÃÂ¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈµÈÎÉÍÍ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Ô¤°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼Çµï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÃå¿§¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤«¤é¤ÎÃé¿ÃÂ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Ã¤«¡¢ÊÒÊý¤À¤±¤«¤é¸«¤Æ¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿Âêºà¤Î°ì¤Ä¤¬Ãé¿ÃÂ¢¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÊóÆ»¤È¤«¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÒÊý¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î°Õ¸«¤À¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ê¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¤Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¤«¤é¸«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£