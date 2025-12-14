¡Ú²°µ×Åç¡ÛÅç¿Í¤ª¤¹¤¹¤á ¡ª¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥ó
¸¸ÁÛÅª¤Ê¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀä·Ê¡¿½ÕÅÄÉÍ³¤¿åÍá¾ì
Î´µ¯»¹¸ê¾Ì¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¹¡¹¤È¤·¤¿³¤´ß¡£ÌµÉ÷»þ¤Ë¤Ï¡¢³¤ÌÌ¤Ë¶õ¤¬±Ç¤ê¹þ¤à¡Ö¶ÀÄ¥¤ê¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´³Ä¬»þ¤Ë¤ÏÂç¾®¤Î¥¿¥¤¥É¥×¡¼¥ë¡ÊÄ¬Î¯¤ê¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢À¸¤Êª´Ñ»¡¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥ó¥·¥å¡¼¥º¤äÇ¨¤ì¤Æ¤â¤è¤¤·¤¤ÇË¬¤ì¤Æ¡£
¡ãÅç¿Í¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤ªÅ·µ¤¤È±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿Í¤À¤±¤¬¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉ÷·Ê¤Ç¤¹¡ª¡Ê²°µ×Åç´Ñ¸÷¶¨²ñ ºûÀî¤µ¤ó¡Ë
¢£½ÕÅÄÉÍ³¤¿åÍá¾ì¡Ê¤Ï¤ë¤¿¤Ï¤Þ¤«¤¤¤¹¤¤¤è¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ë
²°µ×Åç¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¡£»¶ºö¼«Í³¡£Ãó¼Ö¾ì¤¢¤ê
À¸Ì¿ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¡¿À¾ÉôÎÓÆ»
À¤³¦¼«Á³°ä»ºÃÏ°è¤Î¡Ö³Ë¿´ÃÏ°è¡×¤Î°ìÉô¤ò¡¢Í£°ì¼ÖÎ¾¤ÇÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¶è´Ö¤Ç¤¹¡£ÎÓÆ»±è¤¤¤Î¾ÈÍÕ¼ù¤Î¿¹¤Ë¤ÏÇ®ÂÓ¿¢Êª¤Î¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë¤¬¼«À¸¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤·Ê´Ñ¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ä¥¯¥¶¥ë¤ä¥ä¥¯¥·¥«¤È¤ÎÁø¶ø¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ãÅç¿Í¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È¡ä
°ÆÆâÈÄ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¡£¸øÇ§¥¬¥¤¥É¤Î¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¤Î¿¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡ª¡Ê²°µ×Åç´Ñ¸÷¶¨²ñ ÃæÇÏ¤µ¤ó¡Ë
³¤¤ËÄ¾ÀÜÍî¤Á¤ëÈþ¤·¤¤Âì¤Ø¥·¡¼¥«¥ä¥Ã¥¯¤ÇÀÜ¶á¡¿¥È¥í¡¼¥¤ÎÂì
ÆüËÜ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡¢³¤¤ËÄ¾ÀÜÎ®¤ìÍî¤Á¤ëÂì¡£´äÈ©¤ÈÀÄ¤¤³¤¡¢Çò¤¤ÈôË÷¤ò¾å¤²¤ëÂì¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«Á³¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿·Ý½Ñ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÏÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é¤Î¸«³Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥«¥ä¥Ã¥¯¤Ê¤é»ê¶áµ÷Î¥¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÅç¿Í¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥·¡¼¥«¥ä¥Ã¥¯¤Ê¤éÂì¤ÎÈôË÷¤òÍá¤Ó¤ë¤¯¤é¤¤¶á¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê²°µ×Åç´Ñ¸÷¶¨²ñ Æâ¼¼¤µ¤ó¡Ë
¢£¥È¥í¡¼¥¤ÎÂì¡Ê¥È¥í¡¼¥¤Î¤¿¤¡Ë
Å¸Ë¾Âæ¤Þ¤Ç²°µ×Åç¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó35Ê¬¡Ê¸þ¤«¤¤¤Î¤Ý¤ó¤¿¤ó´ÛÃó¼Ö¾ì¤òÍøÍÑ¡Ë¡£»¶ºö¼«Í³
Èë¶¤Î¿¹¤ÎÀè¤Ë¸½¤ì¤ë ¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÂì¤Ä¤Ü¡¿¼ØÇ·¸ýÂì¡Ê¤¸¤ã¤Î¤¯¤Á¤Î¤¿¤¡Ë
ÈøÇ·´Ö²¹ÀôÎ¢¼ê¤Î¼ØÇ·¸ýÂì¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥³¡¼¥¹Æþ¸ý¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¿¹¤òÊâ¤¡¢2»þ´Ö¤Û¤ÉÂô±è¤¤¤ò¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ËÂô¤ò¤Þ¤¿¤°¤ÈÅþÃå¡ª µðÂç¤Ê²ÖÖ¾´ä¤Î´ä¤ò³ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿å¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤ÎÂì¤Ä¤Ü¤ÏÆ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤¿å¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ë¤¤»þ´ü¤Ï¥ä¥Þ¥Ó¥ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¡£
¡ãÅç¿Í¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÅçÆîÉô¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢Å·µ¤¤ÎÎÉ¤¯¤Æ¤Ý¤«¤Ý¤«ÍÛµ¤¤ÎÅß¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª Ãî¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê²°µ×Åç´Ñ¸÷¶¨²ñ ¹ÓÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¢£¼ØÇ·¸ýÂì¡Ê¤¸¤ã¤Î¤¯¤Á¤Î¤¿¤¡Ë
²°µ×Åç¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤Ç40Ê¬¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤·
¢¨²°µ×Åç¸øÇ§¥¬¥¤¥É¤Î¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¤ò¿ä¾©¡£»³³ÙÉô´Ä¶ÊÝÁ´¶¨ÎÏ¶â¤ÎÇ¼Æþ¤ò
À¤³¦°ä»º¤Î¿¹¤¬°é¤à¿å¶À¡¿ÍäÀî
µÜÇ·±º³Ù¤Ø¹Ô¤¯ÍäÀîÅÐ»³¸ý¤«¤éÊâ¤¯¤³¤ÈÌó1»þ´Ö¡¢À¤³¦°ä»º¤Î¿¹¤ËÊú¤«¤ì¤¿Æ©ÌÀ¤ÊÂô¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£À¡¤ó¤À¿åÌÌ¤¬ÂÝ¤à¤·¤¿¸¶À¸ÎÓ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸¸ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¡£²°µ×Åç¤Î¼«Á³Èþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌþ¤·¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡ãÅç¿Í¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È¡ä
¿å¤ÎÎ®¤ì¤ë²»¡¢Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¡¢¿¹¤Î»þ´Ö¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤«¤ì¤ë¡Ö¤ä¤¯¤·¤Þ¤¸¤«¤ó¡×¤ò¡£¡Ê²°µ×Åç´Ñ¸÷¶¨²ñ ºûÀî¤µ¤ó¡Ë
¢£ÍäÀî¡Ê¤è¤É¤«¤ï¡Ë
ÍäÀîÅÐ»³¸ý¤Þ¤ÇµÜÇ·±º¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö30Ê¬¡£°ÂË¼¹Á¤«¤é¤Ï¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¡£Ãó¼Ö¾ì5ÂæÄøÅÙ
¢¨»³³ÙÉô´Ä¶ÊÝÁ´¶¨ÎÏ¶â¤ÎÇ¼Æþ¤ò¡¡
´³Ä¬»þ¤À¤±¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡¡¼«Á³¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¿Ê¿Æâ³¤Ãæ²¹Àô
³¤Ãæ¤ËÍ¯¤½Ð¤ëÅ·Á³²¹Àô¤Ç¡¢´³Ä¬¤ÎÁ°¸å2»þ´ÖÄøÅÙ¤Î¤ßÆþÍá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÀþ¤¬³¤ÌÌ¤ÈÆ±¤¸¹â¤µ¤Ç¡¢¼«Á³¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë³«Êü´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ìë¤ÏËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ãÅç¿Í¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È¡ä
½¸Íî¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤êÅò¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê²°µ×Åç´Ñ¸÷¶¨²ñ Ëþ±à¤µ¤ó¡Ë
¢£Ê¿Æâ³¤Ãæ²¹Àô¡Ê¤Ò¤é¤¦¤Á¤«¤¤¤Á¤å¤¦¤ª¤ó¤»¤ó¡Ë
²°µ×Åç¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤Ç40Ê¬¡£Ãó¼Ö¾ì20ÂæÄøÅÙ
¢¨º®Íá¤Ç¡¢¿åÃå¤ÏNG¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢¥à¡¼¥à¡¼¤ÏÍøÍÑ²Ä¡£ÀÐ¸´¡¦¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ï³¤¤Ø±Æ¶Á¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤Î¤³¤È¡£ÆþÍáÎÁ¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¶â300±ß¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òËº¤ì¤º¤Ë
Åß¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª ²°µ×¿ù¤Î¿¹
ÀÄ¡¹¤È¤·¤¿²Æ¾ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤²°µ×Åç¤Î¿¹¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥¤¥É¤È°ì½ï¤ËÀã·Ê¿§¤Î¤Ê¤«¤òÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÝ¤ÈÀã¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿¹¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¸¸ÁÛÅª¡£²°µ×Åç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅß¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ãÅç¿Í¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥á¥ó¥È¡ä
²°µ×Åç¤Ï°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª¡Ê²°µ×Åç´Ñ¸÷¶¨²ñ ¹ÓÌÚ¤µ¤ó¡Ë
ÇòÃ«±À¿å¶®
ÝµÁó¤È¤·¤¿¿¹¤ÏÃë´Ö¤Ç¤âÆü¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÝ¤Ï¾ï¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾±Ç²è¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈþ¤·¤¤ÂÝ¤¬°ìÌÌ¤òÊ¤¤¦¶õ´Ö¤Ï¸¸ÁÛÅª¤Ç¤Þ¤µ¤ËÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£ÇòÃ«±À¿å¶®¡Ê¤·¤é¤¿¤Ë¤¦¤ó¤¹¤¤¤¤ç¤¦¡Ë
²°µ×Åç¸òÄÌ¡¢¤Þ¤Ä¤Ð¤ó¤À¸òÄÌÍøÍÑ¡£µÜÇ·±º¹Á¤«¤éÇòÃ«±À¿å¶®¹Ô¤¤Ç35Ê¬¡£µÜÇ·±º¹Á¤«¤éÆþ¸ý¤ÎÇòÃ«¹¾ì¤Þ¤ÇÌó25Ê¬
ÆìÊ¸¿ù
Íªµ×¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤¿¤¿¤º¤à²°µ×Åç¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¡¢¸½ºß³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤âÂç¤¤¤²°µ×¿ù¤Ç¤¹¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÉ÷³Ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿¹¤Î²¦¼Ô¡£
¢£ÆìÊ¸¿ù¡Ê¤¸¤ç¤¦¤â¤ó¤¹¤®¡Ë
²°µ×Åç¼«Á³´Û¤Ø¤ÏµÜÇ·±º¤«¤é45Ê¬¡¢°ÂË¼¤«¤é6Ê¬¡£²°µ×Åç¼«Á³´Û¤«¤é¹ÓÀîÅÐ»³¸ý¤Ø¤Ï¹ÓÀîÅÐ»³¥Ð¥¹¤ÇÌó40Ê¬
¥¦¥£¥ë¥½¥ó³ô
ÂçÀµ3Ç¯¡Ê1914¡Ë¤ËÄ´ºº¤Î¤¿¤á²°µ×Åç¤òË¬¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿¢Êª³Ø¼Ô¡¡¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥óÇî»Î¤ÎÌ¾¤¬Í³Íè¡£ÀÚ¤ê³ô¤ÎÃæ¤Ï10¾ö¤Û¤É¤Î¶õÆ¶¤Ç¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤È¥Ï¡¼¥È·¿¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¡ª ¡Ö¶á¼«Á³¹©Ë¡¡×¤Ë¤è¤ëÅÐ»³Æ»À°È÷
²°µ×Åç¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤ÎÅÐ»³Æ»¤Ç¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Î²óÉü¤ò»î¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¶á¼«Á³¹©Ë¡¡×¤Ë¤è¤ëÅÐ»³Æ»ÊÝÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²°µ×Åç¸øÇ§¥¬¥¤¥É¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç¤ËÅÐ»³Æ»¼þÊÕ¤ÎÀÐ¤äÅÝÌÚ¤Ê¤É¤Î¸½ÃÏ»ñºà¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¼«Á³°ä»º¤ÎÅç¤ËÁê±þ¤·¤¤ÅÐ»³Æ»À°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åç¿Í¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤Æ¿·¤¿¤Ê²°µ×Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
