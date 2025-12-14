「ウルトラマン」主演・高橋健介「本気を出さずにその場で撮ったら」証明写真が「イケメンすぎ」と話題 船舶免許と将棋初段のW取得報告
【モデルプレス＝2025/12/14】特撮ドラマ「ウルトラマンX」（2015〜2016／テレビ東京系）主演などで知られる俳優の高橋健介が12月14日までに、自身のInstagramを更新。1級小型船舶免許の取得を報告し、証明写真に反響が寄せられている。
【写真】「ウルトラマン」主演30歳俳優「イケメンすぎ」免許証写真ttps://mdpr.jp/news/detail/4483098
高橋は「ご報告が遅くなりましたが1級小型船舶免許取得いたしましたー！そして将棋初段の免状も！」と報告。免許証の写真を公開し「免許証の写真なんて本気を出さずにその場で撮ったらこんなもんです ヘアメイクさんいつもありがとうございます」とユーモアを交えて明かした。
この投稿に、ファンからは「イケメンすぎ」「写真映え最強」「おめでとうございます」「将棋もすごい」「多才すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆高橋健介、船舶免許と将棋初段のW取得を報告
◆高橋健介の免許証写真に反響
