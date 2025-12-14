SECRET NUMBER¡¦¥¹¥À¥à¡¢Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤ÇÃ¦Âà¤òÈ¯É½¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SECRET NUMBER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥À¥à¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤È½êÂ°»öÌ³½êVine¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÎ¥¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌîµåÃæ·Ñ¤ÇÃËÀ¤È¡Ä¥¹¥À¥à¤ËÇ®°¦Àâ
¥¹¥À¥à¤ÏºÇ¶á¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÀìÂ°·ÀÌóËþÎ»¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¹¥À¥à¤Ï¡¢¡ÖVine¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Î·ÀÌó¤ò¾å¼ê¤¯½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¤âº£¤Þ¤Ç¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿SECRET NUMBER¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿LOCKEY¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ë¤Þ¤º´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
µî¤ë2020Ç¯¡¢SECRET NUMBER¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØWho Dis¡©¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¹¥À¥à¤Ï¡¢¡Ö2020Ç¯¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤â¤Ã¤ÈLOCKEY¤Î°¦¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢SECRET NUMBER¤Î¥¹¥À¥à¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î°§»¢¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Çµ¤¤¬¤«¤ê¤À¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥¹¥À¥à¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¤âÆü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢LOCKEY¤Ë¤¤¤Ä¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿µ²±¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖLOCKEY¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ã¤¦¾ì½ê¤ÇLOCKEY¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤ÇÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤»Ñ¤Ç°§»¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¡ÖSECRET NUMBER¤â¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ëLOCKEY¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥À¥à¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢SECRET NUMBER¤Ï¥¸¥å¡¢¥Ê¥Ó¡¢¥Ç¥£¥ó¥À¡¢¥¨¥Ó¥ó¡¢¥ß¥ó¥·¤Î5¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¥¹¥À¥à¤Î¼ê»æ¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
°¦¤¹¤ëLOCKEY¤¿¤Á¤Ø
¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÏLOCKEY¡£¥¹¥À¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤ÇÀè¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏËÜÆüVine¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤Î·ÀÌó¤ò¾å¼ê¤¯½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤è¤êº£¤Þ¤Ç¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿SECRET NUMBER¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿LOCKEY¤Ë¤Þ¤º´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤«¤é°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤éLOCKEY¤Î°¦¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢SECRET NUMBER¤Î¥¹¥À¥à¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î°§»¢¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Çµ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¤âÆü¾ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢LOCKEY¤Ë¤¤¤Ä¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿µ²±¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LOCKEY¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ã¤¦¾ì½ê¤ÇLOCKEY¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤ÇÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤»Ñ¤Ç°§»¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
SECRET NUMBER¤â°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹LOCKEY¡£
¥¹¥À¥à¤è¤ê