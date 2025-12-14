³«¤¤½¤¦¤Ç³«¤«¤Ê¤¤¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¡Ê2¡Ë¡¡Çä¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ê¤·¡©¤Î¥¬¥ó¥Þ¡¡¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÎ¢ÀÚ¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È127¡Ê1971¡Á1983Ç¯¡Ë
Åö»þ¤Î¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¦¥È¥Ó¥¢¥ó¥¤Ç»î¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢1964Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥¦¥È¥Ó¥¢¥ó¥¡¦¥×¥ê¥à¥é¤ÏÀè¿ÊÅª¤ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û³«¤«¤Ê¤¤¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¡¡¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¢¥é¥ó¥Á¥¢¡¡Î®¹Ô¤Ø¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¡¡Á´120Ëç
¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤¬127¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï1971Ç¯¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤ËÍ¥¤ì¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¡¦¥ß¥Ë¤È¤È¤â¤Ë»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¡£¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥Ý¥í¤ä¥ë¥Î¡¼5¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é1Ç¯¸å¡£2¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤â¡¢ºÇ½ªÇ¯¼°¤Þ¤ÇÄó¶¡¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£
¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¾®¥Í¥¿¡§¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¢¥È¤¬3¥É¥¢¤È5¥É¥¢¤Ç127¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥¸¥ç¡¼104¡Ê1972¡Á1988Ç¯¡Ë
¥×¥¸¥ç¡¼¤ÎÎò»Ë¤«¤éËº¤ìµî¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¡¢1972Ç¯¤Î¾®¤µ¤Ê104¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç°ìÄê¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ó¥¶¤ä¥¿¥ë¥Ü¡¦¥µ¥ó¥Ð¤Ê¤É¤ØÇÉÀ¸¡£1988Ç¯¤Þ¤ÇÀ¸»º¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÝ¼éÅª¤À¤Ã¤¿¥×¥¸¥ç¡¼¤Î¼ÒÉ÷¤¬È¿±Ç¤·¡¢È¯ÇäÅö½é¤Ï¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤¬È÷¤ï¤é¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆÀ¤¿¤Î¤Ï4Ç¯¸å¡£¤À¤¬¤½¤ì¤è¤êÀè¡¢1973Ç¯¤Ë¤Ï3¥É¥¢¤Î104 ¥¯¡¼¥Ú¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï1983Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢205¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤¿¡£
¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¾®¥Í¥¿¡§¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¼Ò¤Î¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó»á¤À¡£
¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥Ù¡¼¥¿¡Ê1972¡Á1984Ç¯¡Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¥é¥ó¥Á¥¢¤¬¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤ÏÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â1975Ç¯¡¢¥Ù¡¼¥¿¡¦¥¯¡¼¥Ú¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÈÇ¤È¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¿ HPE¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤Ê3ËçÌÜ¤Î¥É¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾Êý¡¢¥µ¥ë¡¼¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë4¥É¥¢¤¬´Ó¤«¤ì¤¿¡£¸å¤Ë¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤¿¡¢ÆÌ·¿¥Ü¥Ç¥£¤Î¥È¥ì¥ô¥£¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¾®¥Í¥¿¡§1969Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¤¬¥é¥ó¥Á¥¢¤òÇã¼ý¤·¤¿ºÝ¡¢¿·¥â¥Ç¥ë¤Î·×²è¤Ï1Âæ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¥Ù¡¼¥¿¤Ï¡¢2Ç¯¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥×¥ê¥ó¥»¥¹1800¡¿2200¡Ê1975¡Á1981Ç¯¡Ë
Åö½é¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Á¥ó¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¡¢¥¦¡¼¥º¥ì¡¼¤Î3¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿1800¤ä2200¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¤¥é¥ó¥É¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢È¯ÇäÄ¾¸å¤Ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ØÅý¹ç¡£¥â¥À¥ó¤Ê¥¦¥§¥Ã¥¸¥·¥§¥¤¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¹¤¤¼ÖÆâ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ØÈ¿¤·¤Æ¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¤¬³«¤¯¤À¤±¡£ÂÀ¤¤¥ê¥¢¥Ô¥é¡¼¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¡¢¸åÊý»ë³¦¤ÏÍ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5¥É¥¢¤Î¥ª¡¼¥¹¥Á¥ó¡¦¥Þ¥¥·¤ò¡¢Åö»þ¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¿ä¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¾®¥Í¥¿¡§1982Ç¯¤Ë5¥É¥¢¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃÙ¤¤ËµÊ¤·¤¿¡£À¸»º¤Ï18¤«·î¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥¬¥ó¥Þ¡Ê1976¡Á1984Ç¯¡Ë
¥Ô¥Ë¥ó¥Õ¥¡¥ê¡¼¥Ê¼Ò¤Ë¤è¤ëÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¹âµé¥â¥Ç¥ë¡¢¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥¬¥ó¥Þ¡£¼ÂÍÑÀ¤è¤ê¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¨¤¿¡£¥À¥Ö¥ë¥Ò¥ó¥¸¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¤òÈ÷¤¨¡¢²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¥¬¥ó¥Þ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿®ÍêÀ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ÈÎÇä¤òÂç¤¤¯¾å¸þ¤«¤»¤¿²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Þ¥Ë¥¢¤Ê¾®¥Í¥¿¡§¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤ØºÂ¤ë¾è°÷¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¥é¥ó¥Á¥¢¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£