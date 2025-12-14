°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¡Ö¥Ù¥¹¥È±éµ»¤ò¡×¡¡Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ø¥¨¡¼¥ë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê19Æü³«Ëë¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤Ç14Æü¡¢ÆüËÜÏ¢ÌÁ¼çºÅ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¡¢ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿½÷»Ò¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¡¢¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤±¤¬¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥Ù¥¹¥È¤Ê±éµ»¤ò¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ç¸ÞÎØ2ÅÙ½Ð¾ì¤ÎËÜÅÄÉð»Ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤â20Ç¯Á°¤ÎÁª¹Í²ñ¤Î¡Ê¸½ÌòºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ËÁ´ÆüËÜ¤¬¤³¤³¤À¤Ã¤¿¡£É¹¤Î¾å¤Ç¤Ï¤¿¤À°ì¿Í¡£ÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤À¤«¤é¤³¤½ÆÃÊÌ¤Ë¹Í¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸°¤òµó¤²¤¿¡£