旅先で食べたい「長崎県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「佐世保バーガー」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅先の情報収集をする際、必ずチェックしたいのがおいしいローカルフード。旅行の計画を立てるにあたり、旅の思い出を彩る「食」の候補をチェックしておきましょう。
All About ニュース編集部は12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地グルメ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、旅先で食べたい「長崎県のご当地グルメ」を紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「お店によって違いがあるので、いろんなお店の佐世保バーガーを食べてみたいから」（30代女性／福岡県）、「ハンバーガーが好きなので、ご当地バーガーを食べてみたいから」（30代女性／岡山県）、「注文を受けてから作られるオーダーメイドでボリューム満点だから」（50代男性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「あまり、ご当地グルメに詳しくない私でもご当地グルメとわかる料理で、一度は食べてみたいです！」（30代女性／大阪府）、「本場のものを食べたいから」（20代女性／大阪府）、「長崎といえば！で1番に思いつくし、大好きだから」（20代女性／静岡県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：佐世保バーガー／67票2位は「佐世保バーガー」でした。長崎県佐世保市発祥の「佐世保バーガー」は、決まったスタイルはなく、地元の店舗ごとに個性豊かに作られています。注文に応じて作られるハンバーガーはボリューム満点で、観光客にも人気の一品です。
1位：長崎ちゃんぽん／146票1位は「長崎ちゃんぽん」でした。「長崎ちゃんぽん」は、ラードで炒めたたっぷりの野菜やかまぼこに、鶏ガラベースのスープと太麺を組み合わせた長崎の代表的な郷土料理。中華料理をルーツに持ち、栄養バランスも抜群です。
