日本メディアの報道によると、日本の小泉進次郎防衛相と米国のヘグセス国防長官が電話会談し、双方は「レーダー照射」問題について、「中国の行動は地域の平和と安定に資するものではなく、地域において緊張を高めるいかなる行為についても深刻な懸念を表明する」とした。これに対し、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は12日、関連質問に答えた際、「我々は何度も関連問題について回答してきた。事実の真相ははっきりしている。日本側は独善的な主張をし、自己矛盾を起こし、詭弁を言っており、自ら緊張を作り出して『当たり屋』のように騒ぎ立てるという本当の目的を露呈している。日本側に対し、現在の中日関係の困難な問題点を直視し、真摯に誤りを反省し、高市早苗首相の台湾関連の誤った発言を撤回し、問題から目をそらしたり、問題をさらに複雑化したりしないように忠告する」とした。新華社が伝えた。

また、郭報道官は「国際社会が是非を明らかにし、日本側にあざむかれないことを望む。日本の同盟国は特に日本の策略をはっきり認識し、日本の言い分に惑わされて追従させられないようにするべきだ」とした。（提供/人民網日本語版・編集/AK）