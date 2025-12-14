こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

急な冷え込みを感じると、温かい料理が恋しくなりますよね。

シチュー、カレー、おでん、ポトフといった煮込み料理は体を芯から温めてくれるだけでなく、食卓を囲む人々の心もホッと和ませてくれます。

じっくりコトコト煮込む料理は、格別においしい。けれど、「手間がかかるから気軽に作れない…」と諦めている人、いませんか？

そんな人には、調理鍋と魔法瓶の機能を組み合わせた、THERMOS（サーモス）の「真空保温調理器シャトルシェフ（KBJ-3002）」がおすすめです。

サーモス 真空保温調理器 シャトルシェフ 2.8L (3~5人用) アーバンレッド セラプロテクトコート KBJ-3002 UR 8,718円 Amazonで購入する PR PR 12,342円 楽天で購入する PR PR 10,400円 Yahoo!ショッピングで購入する

調理鍋と保温容器がセットに。余熱のチカラでじっくり火を通す

1989年に発売開始して以降、ロングセラー商品であるサーモスの「真空保温調理器シャトルシェフ」シリーズ。調理鍋と保温容器がセットになった調理器具です。

機能を継承しつつ、現代のキッチンに合うスタイリッシュなデザインになって2024年に登場したのが「真空保温調理器シャトルシェフ（KBJ-3002）」。

サイズは3〜5人用の2.8L（KBJ-3002）と、4〜6人用の4.3L（KBJ-4502）の2サイズあるので、家族の人数やメニューに合わせて使い分けできるのも嬉しいポイント。

カラーはアーバンレッドとネイビーの2種類。さまざまな家庭のキッチンや食卓にスッと馴染みますよ。

優れた真空断熱技術を採用。「保温調理」で食材に味がしっかり染み込む

使い方は簡単で、短時間だけ直火にかけた調理鍋を魔法瓶の技術を応用した真空断熱構造の保温容器にセットして密閉するだけ。高い保温力を備えた真空断熱技術で、火を使わずに余熱のチカラでじっくりと煮込みます。

煮込み料理に適したとろ火のような温度を保てるため、煮崩れしにくく、素材の風味や旨みを最大限に活かした調理が可能です。

調理鍋を保温容器に入れるだけで調理が進むので火加減を気にする心配がなく、別の用事を済ませられるのも嬉しいですね。

加熱時間も短く、温め直しの必要もないので、ガス代や電気代を大幅に節約できますよ。

ガス火やIHクッキングヒーターなど幅広い熱源に対応。フタを開けずに調理の進行が見えるデザインもGOOD

調理鍋にはセラミックコーティング「セラプロテクトコート」を採用。高い硬度で傷がつきにくく、耐久性が高いのが魅力です。

ガス火やIHクッキングヒーター（100V／200V）、電気プレート、ハロゲンヒーターなど、幅広い熱源に対応しています。

鍋フタは透明な強化ガラスを使用。調理鍋の内側は白色になっており、食材の火の通りや味の染み込み具合が見やすく、様子を確認しながら調理できるのは助かりますね。

メニューに悩んだら公式ウェブサイトにある「シャトルシェフレシピ」をチェック！ 野菜や肉、魚介を使った多彩なメニューが掲載されているから、レパートリーが豊かになること間違いなしです。

サーモス 真空保温調理器 シャトルシェフ 2.8L (3~5人用) アーバンレッド セラプロテクトコート KBJ-3002 UR 8,718円 Amazonで購入する PR PR 12,342円 楽天で購入する PR PR 10,400円 Yahoo!ショッピングで購入する

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。