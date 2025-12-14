プロント初の「福袋」発売決定！ 人気イラストレーターコラボのトートバッグなど用意
カフェ＆バー「PRONTO（プロント）」は、2026年1月1日（木）〜2026年1月18日（日）の期間、初の「福袋2026」を、全国の店舗で発売する。
【写真】オリジナル巾着がかわいい！ BセットやCセットも
■選べる全3種類を展開
今回数量限定で発売される「福袋2026」は、人気イラストレーター＆アーティストのnorahi（ノラヒ）氏とコラボレーションしたオリジナルグッズが入った全3種類。
Aセットは、「プロント」の「オリジナルマグカップ」と「ドリップコーヒー オリジナルブレンド 7P」にnorahi氏オリジナルデザインの「ミニトートバッグ」や「クリアポーチ」、「プロントマネーギフトカード（2000円分）」がセットになった豪華な内容となっている。
また、「プロント」の「オリジナルコットン巾着」と「ドリップコーヒー オリジナルブレンド 5P」にnorahi氏オリジナルデザインの「ミニトートバッグ」や「プロントマネーギフトカード（2000円分）」を組み合わせたBセットが用意されるほか、お手軽価格のCセットも展開される（価格は税込）。
なお、本福袋の予約は、12月31日（水）まで、各店舗の店頭で受付中だ。
