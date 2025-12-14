¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ!¡×Ï¢Â³È¯À¸ÃæàÄÁ¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°á¤Ë·Ù¾â¡ª¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢À¿¼Â¤µ¤ÇÄù¤á¤ë´°àú¤Ê¥ª¥Á¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×
¥ê¥å¥Ã¥¯¤È²ÙÊª¤«¤´¤¬¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×¤ÎRover(¥í¥Ð¡¼)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿·´´Àþ¼ÖÆâ¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¾Ð¡£Åìµþ±Ø¤ÇÆ±¤¸·Ð¸³¤·¤¿¡£ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ã¤Æ¥«¥´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é°ã¤¦!¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤«¤é»ý¤Á¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤ËÅÅÏÃ¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Øº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹!¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÆü¡¢ÊÖµÑ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿ ¤ß¤ó¤Ê¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ!¡×¤È¡¢¿·´´Àþ¤ÎºÂÀÊ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¹õ¤¤¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¿·´´ÀþÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Î¤«¤´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¤Ï¥Ñ¥ó²°¤«¤é»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¤«¤´¤¬¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡11Æü¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMay in film¡×¤ÎÍ£·î¤â¤«¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Rover¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢À¿¼Â¤µ¤ÇÄù¤á¤ë´°àú¤Ê¥ª¥Á¡£¥Ñ¥ó¤â¿·´´Àþ¤â¿Í¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤ÏÃ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¸«¤Æ¤«¤é¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯ÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é¥«¥´¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¸«¤Á¤ã¤¦ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°Õ³°¤ËÎ¹¤·¤Æ¤ëäÆ¤¬¤Á¤é¤Û¤é»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤µ¤¬¡Ä¾Ð¡×¡Ö¥Ï¥ó¥¬¡¼¤´¤È¾åÃå¤òÃå¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥«¥´¤´¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤éÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£