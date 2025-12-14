¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡×¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×2»ù¤ÎÊì¡¦ËÌÀî·Ê»Òà¥Ô¥¿¥Ô¥¿á¥É¥ì¥¹¤¬ÏÃÂê¡Ö°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¤º¤ë¤¤¡Á¡ª¡×¡Ö¤È¤Ã¤Ã¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡¡Ö¡ØELLE CINEMA AWARDS 2025¡Ù¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¾Þ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ªÆâÅÄ´ÆÆÄ¡¢ÆâÅÄÁÈ¤Î³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ç¡Ö¥¨¥ë ¥Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢10Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¸ø³«¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤ó¡£¤³¤ì¤¬2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡©Èþ¤·¤¤¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¤Æ¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬°Û¼¡¸µ¡£¸÷¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤È¤Ã¤Ã¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö°µÅÝÅªÈþ¤·¤µ¤Ç¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¥µ¥¤¥³¡¼¤Ë¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤º¤ë¤¤¡Á¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Ë¤µ¤ì¤¿ÅØÎÏÂº·É¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ËÌÀî¤Ï2016Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎDAIGO¤È·ëº§¡£20Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢24Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£