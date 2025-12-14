「カオルは良い状態にある」約２か月半ぶりの出場となった三笘薫にブライトン指揮官が言及！ 起用について説明「30分間だけプレーさせるプランだった」
現地12月13日に開催されたプレミアリーグ第16節で、三笘薫を擁するブライトンは遠藤航が所属するリバプールと敵地アンフィールドで対戦した。
9月27日のチェルシー戦で負傷し、以降はメンバー外が続いていた三笘がベンチ入りしたブライトンは、キックオフ直後に失点。開始１分に自陣でボールを奪われると、最後はユーゴ・エキティケにボレーシュートを突き刺された。
さらに後半に入って60分にCKからエキティケにヘディングシュートを叩き込まれて追加点を献上すると、４分後に三笘を投入。その日本人アタッカーが左サイドを突破して決定機を作るなど反撃に出たが、最後まで得点は奪えず。０−２で敗れた。
クラブの公式サイトによると、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は試合後、三笘の復帰に言及。「ポジション争いを活性化させ、全員が90分間集中力を維持できる。選手層が厚くなるのは良いことだ」と述べた。
さらに続けて「カオルは良い状態にある。今は最高のコンディションを目ざす段階だ。今日の出場は30分間だけプレーさせるプランだった」と説明している。
復帰戦ながらキレのあるパフォーマンスを披露した三笘。20日に行なわれる次節のサンダーランド戦での先発復帰にも期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
