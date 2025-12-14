今月8日の地震により、倒壊のおそれがある青森県八戸市のNTTの鉄塔は、補修工事に向けた作業が始まりましたが、周辺の住民からは早期の工事完了を求める声が上がっています。

地震の影響で支柱の一部が破断したことなどで、倒壊するおそれがある八戸市のNTTビルの鉄塔。補修工事に向けて、きょうから足場となる資材の搬入が始まりました。

NTT側は工事には最短でも3週間程度かかるとしています。

NTT東日本 宮崎大輔 青森支店長

「最短納期にできるよう努めていきたい。早い着工に向けて、さらに準備を進めていきたい」

この影響で周辺の48世帯に避難指示が出ているうえ、付近を通る国道は通行止めとなり、飲食店も休業が続いています。

通行止めで休業する飲食店 堀井隆之 店主

「余震は続いているので不安は常にあります。大変な方は、我が家だけではなくて他もたくさんいるので、協力して進んでいければと思います」

一方で地震は観光にも影響が広がり、名物の朝市は、来場者がいつもは2万人程度いますが、きょうは半数以下に落ち込みました。