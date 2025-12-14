お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が14日に自身のYouTubeチャンネルを更新。13日に開催された「女芸人No.1決定戦 THE W 2025決勝」にて、お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）から「『THE W』から出て行ってくれませんか?迷惑なんです」と言われた件について言及した。

コンビに期待している分、審査員としてあえて辛口なコメントをぶつけたという粗品。「ちょっと熱くなってしまって。ほんならなんか“出て行ってください”って言われた」と手を叩きながら笑っていた。

「テレビとしては良いコメントやったよ。俺がヒール役をやってるから、今俺にかみついたらパーンって跳ねるのよ」といい「会場のみんなもスッキリしたやろ?俺も“うーん”って負け顔をした。でも、申し訳ないのが俺は審査員としてふざけへんっていう筋を1個通してたから」と語っていた。

また「俺は“スカしたな”って言ったけど、スカさない方向での落とし方はなかったのか?とは思う。あいつはギャルでポジティブやねんから。言い返すよりは、ギャルなりのハッピーエンドだったら、スタンディングオベーションやった」としたが「まあ、あれはあれでええかなっていう。後輩やからいいでしょう」と受け止めていた。