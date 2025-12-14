男子ゴルフの松山英樹（３３）が１４日、都内でジュニアレッスンイベントに参加し、全国から集まった１７人を熱血指導した。「今日会った子たちはみんな真剣で言うことはない。逆に刺激をもらった。来年、再来年とプロテストを受ける子も多いと言っていた。そういう子が活躍してくれたらうれしい」と笑顔を見せた。

「世界を夢見る次世代を応援したい」という松山の思いに所属先のＬＥＸＵＳが賛同し実現した「Ｐｌａｙ Ｇｏｌｆ ｗｉｔｈ Ｈｉｄｅｋｉ Ｍａｔｓｕｙａｍａ」は、３年連続の開催。マンツーマンでのレッスンは当初予定していた２時間をオーバーした。

「普段の練習から自分がどうしていきたいかを考えよう。今、球が右に行った。じゃあどうすれば真っすぐ行くか。それを自分で考えながらやるといい」「ゴルフは自分の飛距離でコースで勝負するスポーツ。自分の武器は何か。ちゃんとそれを持っていないといけない。それがないとコースで緊張してしまう」

それぞれの選手が抱える悩みに耳を傾け、雄弁に助言を送り続けた。その後のトークセッションも熱を帯びた。「質問してくれたことに対して全力で答えたいなと思っている。聞かれたことには全力で答えた」。日頃のプレー同様、レッスンでも真剣勝負を展開した。

最近はジュニア時代から世界のゴルフに触れる機会が増え、多くの選手が海外志向を抱いている。「今、女子はみんな海外に出て行って来年は１５人が（米国で）戦う。男子もそういう風に育っていってくれればいいなと思う」と期待を込めた。