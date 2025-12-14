大相撲の冬巡業が１４日、大阪・東大阪市で行われた。幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）は関取衆同士の申し合い稽古で、関脇・王鵬、幕内・藤ノ川らと胸を合わせ、番数も最多と精力的に調整。巡業初参加だった今年の夏巡業は首痛の影響などもあり、十分な稽古が積めなかったが、今巡業は毎日相撲を取ることを意識しているという。「夏に比べれば慣れて、しっかり寝られている。疲れも大丈夫」と力強かった。

東前頭５枚目で臨んだ九州場所は、横綱・大の里から初金星を獲得するなど９勝６敗で技能賞を受賞した。初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）は自己最高位が濃厚だ。成績次第で場所後の新三役も見えるだけに「三役はもう目前なので。そこを意識して一番一番、相撲を取っていきたい」と見据えた。

今年は１月の初場所は幕下だったが、新十両から連続優勝を果たして名古屋場所で新入幕。１１勝で優勝争いに絡んだ。直近２場所も勝ち越し、幕内３場所で金星１個、三賞３度。飛躍の１年を「だいぶ想像を上回っている。結構番付も上がって充実している」と振り返った。来年に向けては「いい相撲もあれば悪い相撲もあって、自分でも分かっているけど安定感がない」と課題を挙げ、「新大関（安青錦）のような安定感を持ちたい。腰をしっかり落として、前に出る相撲をしていきたい」と決意を語った。