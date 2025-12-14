ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【J3・JFL入れ替え戦 第2戦】アスルクラロ沼津 痛恨のドロー… 【J3・JFL入れ替え戦 第2戦】アスルクラロ沼津 痛恨のドロー JFLへ降格（愛鷹広域公園多目的競技場） 【J3・JFL入れ替え戦 第2戦】アスルクラロ沼津 痛恨のドロー JFLへ降格（愛鷹広域公園多目的競技場） 2025年12月14日 17時33分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【J3・JFL入れ替え戦 第2戦 結果】 アスルクラロ沼津 １－１ レイラック滋賀FCなお、第1戦 アスルクラロ沼津 ２－３ レイラック滋賀FC のためアスルクラロ沼津はJFLへ降格決定 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 過去最多9人立候補の伊東市長選挙 投票率は5月の前回選を10ポイント上回る（14日午後4時現在 静岡・伊東市） 任期満了に伴う富士市長選挙 現職の不出馬で新人4人による選挙戦に（静岡・富士市） 過去最多9人立候補の伊東市長選挙 投票日 期日前投票率伸び 前回を上回るペース（静岡・伊東市） 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, 東京, 思いやり, 工場, 床暖房, 老人ホーム, 介護タクシー, 神事, 慰霊祭, 仏壇