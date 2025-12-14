Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

【J3・JFL入れ替え戦　第2戦　結果】

　アスルクラロ沼津　１－１　レイラック滋賀FC

なお、第1戦　アスルクラロ沼津　２－３　レイラック滋賀FC　のため
アスルクラロ沼津はJFLへ降格決定