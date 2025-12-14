◇香港国際競争（2025年12月14日 シャティン）

香港国際競走が14日、シャティン競馬場で行われ、G1「香港マイル」（芝1600メートル）は昨年の覇者ヴォイッジバブルが連覇達成。直線は早めに差を詰めてきたソウルラッシュ（牡7＝池江、父ルーラーシップ）との一騎打ちに。一時はかわされる場面もあったがゴール前でもうひと伸び。勝負根性で差し返した。

鞍上のパートンは香港スプリントに続く連勝。「自分でどのように走れば良いか分かっている。ワールドクラスですね。素晴らしい馬」と相棒を称えた。

◆香港マイル 1991年に「香港招待ボウル」として創設。当初は芝1400メートルで施行していた。93年に「香港国際ボウル」に改称され、翌94年にG3に昇格。95年にG2に昇格。99年に「香港マイル」に名称が変わり、現行の芝1600メートルに変更。翌2000年にG1となった。創設から11年間は地元香港馬の勝利はなかったが、02年にオリンピックエクスプレスが優勝すると、24年までの23年間で実に19勝を挙げている。今回を含めた直近10回で日本馬1勝、地元香港勢9勝。