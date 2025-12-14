¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¹â¶¶¾°À®»á¡¡¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¤Þ¤Í¤·¤Æ¡Ä¡×¥á¥¸¥ã¡¼¥Ù¥ó¥Á¤Î¡ÈÊÑ²½¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡µð¿ÍOB¤Ç¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¹â¶¶¾°À®»á¡Ê50¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖTHE¥Þ¥ó¥È¥ë¥È¡¼¥¯¡Á°¦¤ò¸ì¤ë¼ÞÇ®¥È¡¼¥¯SHOW¡Á¡×¡Ê¸å2¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥Ù¥ó¥Á¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ò°¦¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤È´ÑµÒ80¿Í¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÂçÃ«¤òÇ®¤¯¿¼¤¯¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£ÂçÃ«¤ÎÎéµ·Àµ¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¥´¥ß½¦¤¦¤È¤«¡¢ÂçÃ«Áª¼êÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¨¤¯±ø¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤Ð¤ÏÍî¤Á¤Æ¤ë¤ï¡¢¥¬¥à¤ÏÍî¤Á¤Æ¤ë¤ï¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï¤È¤«¡×¤È¹â¶¶»á¡£¡Ö¤½¤ì¤òÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï¡Ê¤Î¿©¤Ù¥«¥¹¡Ë¤ò»æ¥³¥Ã¥×¤Ë¡×¤¤Á¤ó¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤Î¥¯¥½¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¢¤¢¤Ã¡¢¥¯¥½¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ì¤ò¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤Þ¤Í¤·¤Æº£ÅÙ¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÃ«¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬À¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÂº·É¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×»³ºê¹°Ìé¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ò¤â¤Í¡¢¶µ°é¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£