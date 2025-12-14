世界最大の総合格闘技団体「UFC」は14日、2026年2月8日（現地時間）、米ネバダ州ラスベガスのUFC APEXで新年最初のUFCファイトナイトを行う。9年ぶりにオクタゴンに復帰し、勝利したフライ級8位・堀口恭司（35＝ATT）がセミで同5位のアミル・アルバジ（イラク）と対戦することになった。

堀口は35勝5敗1ノーコンテストで16度のKO勝利と5度の一本勝ちを記録。今回のアルバジを撃破すれば、フライ級トップ5入りと王座挑戦権へ近づく。

堀口は次戦決定に「日本時間2月8日（日）にラスベガスで行われるUFCファイトナイトで、アミル・アルバジ選手と戦うことになりました。強い選手ですが、前回同様に、俺がここにいるんだぞ、というのを見せて、しっかり、またUFCにアピールしたいと思っています。前回の試合から、すぐに試合を組んでもらえて凄くうれしいです。皆さん、一緒に盛り上がってください！」とコメント。

対戦するアルバジは1年の休養期間を経て、復帰戦。グラップリングの名手で、9度の1本勝ちと5度のKO勝利を挙げている。前戦で元王者のブランドン・モレノに5ラウンドマッチで判定負けを喫するまでは、UFCで無敗だった。堀口を相手にランキングを死守し、タイトル戦線への名乗りを上げようとしている。

UFCファイトナイト・ラスベガス113はメインにマリオ・バティスタ対ヴィニシウス・オリヴェイラのバンタム級マッチを予定している。