将棋界の至宝・藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が、またしても周囲を驚愕させた。盤上の“神の一手”ではなく、今回飛び出したのは聞き慣れないカタカナ語の“高速詠唱”だ。

【映像】めっちゃ笑顔だが…聞き取れる？超早口の藤井六冠

藤井竜王・名人は、12月14日に都内で行われた準公式戦の「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 決勝戦」に出演。話題のシーンは、出場棋士たちによるトークショーで藤井竜王・名人が「今年ハマったもの」を問われた際のことだ。「旅行」「料理」などの回答が挙がる中、藤井竜王・名人の答えはまさかの『バイブコーディング』だった。ここから、エンジニア顔負けの熱弁が止まらない。

「私はバイブコーディングが“今年ハマったこと”になりますが、あんまりこの言葉になじみがない方もいるかなと思うんですけど、AIにコーティングのコードを書いてもらうということで、私自身はプログラミングの知識は全くないんですけど、最近は生成AIの技術はやっぱり進歩というのは本当に著しくて、そういった知識がなくても普通に、日本語で作って欲しいものを伝えるといい感じに何かそういったものができるというような感じになっていました（笑）」

息つく暇もない早口解説。さらに「私も結構AIに、自分にとって便利だなというようなツールをコードを書いて作ってもらったりというようなことは、最近はしています」と、すでに実践済みであることを明かす。

その手法も本格的だ。「実現したい機能を伝えると、AIがそれに基づいたコードを生成してという感じになるんですけれども、ただ、一発では、実はうまく動かないということが多いので、そういう時にこのテストをして、またそれを伝えて、というサイクルを繰り返しながらやっています」。

この高度な説明＆高速詠唱に、同席したチームメイトも全員がキョトン。目が点になり、完全に思考停止状態に陥った。最後は「でもこれで将棋が強くなるわけではないのでは、ほどほどにしないといけないとは思っています（笑）」とオチをつけたが、ファンの衝撃は収まらない。

ABEMAの視聴者からは、「頭の回転の早さがわかる早口ｗ」「なんのこっちゃ」「高速詠唱やめて〜やべー日本語がわからねぇ」「お、おうそれな」「What？」「ちょっと何言ってるかわからない」と、その異次元ぶりに悲鳴と爆笑が入り混じっていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）