日本の学校教育では、子どもたちが性や妊娠について正確な知識を得る機会が不足しているのが現状だ。このような状況において、家庭ではどのように性教育を進めていくべきか、そして、いつ、誰が、どのようにして伝えるべきか。

ニュース番組『わたしとニュース』では、性教育の発信を積極的に行うタレントのSHELLYとともに考えた。

■性教育に“戸惑い”を抱える保護者が多い現実

SHELLYは、自身のYouTubeチャンネル「SHELLYのお風呂場」で性教育に関する情報を発信するほか、2023年、性犯罪の規定を見直す刑法改正案が審議されている衆議院法務委員会の参考人として出席するなど、包括的性教育の普及に取り組んでいる。

家庭での性教育において、保護者としては“戸惑い”を抱えているのが実態だ。日本赤十字広島看護大学の亀石知美助教らの調査（第1子が小学生である保護者131人）によると、性教育が必要だと考えている人は8割以上いるが、実際に性教育を実施しているのは3割、戸惑いを感じていると回答した保護者は6割以上にのぼり、理由としては「どう伝えていいのかわからない」が最も多かったという。

この状況に対し、SHELLYは「性教育は今日より明日の方が恥ずかしくなる。明日より明後日の方がもっと気まずくなる。『絶対にその話になった今日が始め時だよ』とママ友にも話している。それはどの世代も同じこと。小さい時からセックスの話をオープンにして、そしてフラットにするというのはすごく大事だと思っている。性教育は妊娠の過程だけでなく、例えば、ジェンダーの話、多様性の話、セクシャリティの話、人を大事にすることはどういうことなんだろう、人をリスペクトすることはどういうことなんだろう、そこから性的同意にも繋がる。全部の対話が繋がっての性教育だと思うので、早いに越したことはない」とコメント。

「タイミング失ってしまった、今さら恥ずかしいよと思っている親御さんは、直接ではなく、本やYouTubeを勧めるなど、コンテンツを使うと良いと思う。『これすごく面白いって勧められたんだけど、見てどう思ったか教えてよ』と動画のリンクを送ってみて、後日『あれ見た？どう？』と聞いてみるみたいな。コンテンツを挟んだコミュニケーションが取り入れやすいかも」（SHELLY、以下同）

SHELLY自身は性教育として「絵本」を活用したそうで「性に関する絵本はいろいろあって、赤ちゃんがどうやってできるのか、男女の体の作りの違い、そして気持ちの部分を取り上げている絵本など様々な種類があり、そういうのをたくさん置いておく。そうすると子どもは読みたがる。例えば、“挿入”のことなど、この年で教えて大丈夫かなと思うかもしれないが、早く恥ずかしくないうちに教えた方が良いと思う」と明かした。

さらに、「世界の教育機関でも、5歳から8歳の間で、赤ちゃんがどうやってできるか、卵子、精子、受精などのことはわかっているべきだという指標も出ている。ということは、小学校低学年のうちに挿入の仕組みは理解していた方がいいということ。もちろん、具体的にどういう風に何が起きているかではなく、“サイエンス”として教える。逃げてはいけない」「学校の性教育の中で先生方が照れるという話もあるが、サイエンス、つまり科学、人体の話としてフラットに話すと、子どもたちも笑っている方が恥ずかしいという空気になるため、そういう空気作りも大事かもしれない」と話した。

■性教育に対してあまり積極的ではない父親

では、家庭で性教育を実施しているのは父母のどちらだろうか。前述の調査では、父母ともに「性教育は必要」と考えているものの、実際に実施するのは、母親40.9%、父親14.9％で、父親の関与の低さが目立つ結果となった。

父親の関与の必要性について、亀石助教は「女子の性教育は初経教育、月経教育など学校でも行われる一方で、男子の射精や包茎、精巣（睾丸）に関する性教育はほとんど行われていないのが現状。父親が第二次性徴について思春期早期（小学生の時期）に経験などを踏まえて素直に伝えることが求められている」と指摘する。

また、伝え方に戸惑いを感じるような項目は、専門家のアドバイスを得ることも重要だという。

「（女児も男児も）マスターベーション、自身の性的欲求を自身で安全にコントロールする術を身につけることができればなお良いと考える。父親は泌尿器科の医師などから正確な情報を得る機会が必要。男子の場合、正しいマスターベーションでないと膣内射精障害など不妊症の原因となる」という。

SHELLYは、「父親はどうやって関わっていけば良いのかというのは、父親側からも質問をもらうし、母親側からも『父親がなかなか自分事として考えてくれない』という悩みが届く。私の中でのオピニオンだが、父親は“性的同意”担当だと思っている。体のことや生理のことを父親に『説明して』と言っても、自分が経験していなかったり、知識が少なかったりすることがあって、それは仕方ないと思う。性的同意は、自分を大事にする、相手を大事にするという人間として根本の部分なので」と語った。

「いろいろな家庭のいろいろな関係があると思うが、普段、父親の口数が少なかったとしても、『性的同意はすごく大事なんだよ』ということはちゃんと説明し、“同意”とはどういうことなのかを教える。相手が『いいよ』と言葉で言うのはいいのかな、『いいよ』と口では言っているけど、顔が緊張して体がこわばっている子は本当に心から良いと思っているのか、など。人間として当たり前のコミュニケーション、人をリスペクトするということは、しっかり伝わるような気がする」

