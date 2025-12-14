今週の【重要イベント】日銀短観、米雇用統計、日銀金融政策決定会合 (12月15日～21日) 今週の【重要イベント】日銀短観、米雇用統計、日銀金融政策決定会合 (12月15日～21日)



―――――――――――――――――――12月15日 (月) ――

◆国内経済

★日銀短観 (8:50)

・10月第3次産業活動指数 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・中国11月70都市新築住宅販売価格 (10:30)

★中国11月鉱工業生産 (11:00)

★中国11月小売売上高 (11:00)

・中国1-11月固定資産投資 (11:00)

・中国1-11月不動産開発投資 (11:00)

・ユーロ圏10月鉱工業生産指数 (19:00)

・米国12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (22:30)

・米国12月NAHB住宅市場指数 (16日0:00)

◆新規上場、市場変更 など

★ＡｌｂａＬｉｎｋ <5537> ：東証Ｇ上場

〇歯愛メディカル <3540> [東証Ｓ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月16日 (火) ――

◆国内経済

特になし

◆国際経済ｅｔｃ

・英国11月失業率 (16:00)

・ドイツ12月製造業PMI (17:30)

・ドイツ12月サービス業PMI (17:30)

・ユーロ圏12月製造業PMI (18:00)

・ユーロ圏12月サービス業PMI (18:00)

・ドイツ12月ZEW景況感指数 (19:00)

・ユーロ圏10月貿易収支 (19:00)

・ユーロ圏12月ZEW景況感指数 (19:00)

★米国11月雇用統計 (22:30)

★米国10月小売売上高 (22:30)

・米国12月製造業PMI (23:45)

・米国12月サービス業PMI (23:45)

・米国9月企業在庫 (17日0:00)

【海外決算】

[米]レナー

◆新規上場、市場変更 など

★ＮＳグループ <471A> ：東証Ｐ上場

〇東洋建設 <1890> [東証Ｐ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月17日 (水) ――

◆国内経済

★10月機械受注 (8:50)

・11月貿易収支 (8:50)

・11月訪日外客数 (16:15)

・半導体産業の国際展示会「SEMICON JAPAN」 (東京ビッグサイト、～19日)

・臨時国会会期末

◆国際経済ｅｔｃ

・英国11月消費者物価指数 (16:00)

・ドイツ12月Ifo景況感指数 (18:00)

・ユーロ圏11月消費者物価指数[確報値] (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

・米国週間石油在庫統計 (18日0:30)

・インドネシア中銀が政策金利を発表

・タイ中銀が政策金利を発表

・ECB定例理事会（～18日）

・米国20年国債入札

【海外決算】

[米]マイクロン・テクノロジー

◆新規上場、市場変更 など

★ＳＢＩ新生銀行 <8303> ：東証Ｐ上場



―――――――――――――――――――12月18日 (木) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・11月白物家電出荷額 (10:00)

・日韓国交正常化から60年

・「スマホソフトウェア競争促進法」（スマホ新法）が全面施行

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏10月建設業生産高 (19:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (21:00)

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (22:15)

★米国11月消費者物価指数 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国12月フィラデルフィア連銀景況指数 (22:30)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (22:45)

・米国10月対米証券投資 (19日6:00)

・スウェーデン中銀が政策金利を発表

・ノルウェー中銀が政策金利を発表

・チェコ中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]アクセンチュア 、ナイキ

◆新規上場、市場変更 など

★ミラティブ <472A> ：東証Ｇ上場



―――――――――――――――――――12月19日 (金) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

★11月全国消費者物価指数 (8:30)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ11月生産者物価指数 (16:00)

・ドイツ1月Gfk消費者信頼感 (16:00)

・ユーロ圏10月経常収支 (18:00)

★米国11月個人所得 (20日0:00)

★米国11月個人消費支出 (20日0:00)

・米国12月ミシガン大学消費者信頼感指数[確報値] (20日0:00)

・米国11月中古住宅販売件数 (20日0:00)

・ユーロ圏12月消費者信頼感 (20日0:00)

【海外決算】

[米]カーニバル

◆新規上場、市場変更 など

★ギミック <475A> ：東証Ｓ上場

★辻・本郷ＩＴコンサルティング <476A> ：東証Ｓ上場

★パワーエックス <485A> ：東証Ｇ上場

〇アドウェイズ <2489> ：東証Ｐ→東証Ｓ

〇ダイセキ環境ソリューション <1712> [東証Ｓ・名証Ｐ]：上場廃止

〇三井住友建設 <1821> [東証Ｐ]：上場廃止

〇日本調剤 <3341> [東証Ｐ]：上場廃止

〇ＴＡＣ <4319> [東証Ｓ]：上場廃止



―――――――――――――――――――12月20日 (土) ――

特になし



―――――――――――――――――――12月21日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



