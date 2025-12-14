ベスト4が決定！ 前回大会決勝の再現は姫路のストレート勝ち【皇后杯2025】
14日（日）、令和7年度皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド準々決勝が行われた。
準々決勝第1試合目となった大阪マーヴェラスとクインシーズ刈谷の対戦では、大阪MVがストレート勝ち。第3セットでは25-11と大差をつけての勝利となった。
第2試合は埼玉上尾メディックス vs デンソーエアリービーズのカード。SVリーグではこれまで2戦を戦い1勝1敗だったが、この試合は埼玉上尾がストレートでデンソーに勝利した。
2024年大会の決勝と同カードとなったSAGA久光スプリングスとヴィクトリーナ姫路の試合。中田久美監督率いるSAGA久光だったが前回大会の雪辱を果たせずにストレートで敗れ、姫路が準決勝へと進んだ。
SVリーグで首位を走るNECレッドロケッツ川崎はPFUブルーキャッツ石川かほくにストレート勝ち。こちらも準決勝を決めている。
21日（土）に行われる準決勝からは会場を東京都調布市にある京王アリーナTOKYOに移し、メダル獲得をかけた戦いが始まる。
皇后杯準々決勝の試合結果、準決勝組み合わせは以下の通り。
■皇后杯準々決勝結果
大阪マーヴェラス（大阪・SV）3－0 クインシーズ刈谷（愛知・SV）
埼玉上尾メディックス（埼玉・SV） 3－0 デンソーエアリービーズ（愛知・SV）
SAGA久光スプリングス（佐賀・SV） 0－3 ヴィクトリーナ姫路（兵庫・SV）
NECレッドロケッツ川崎（神奈川・SV） 3－0 PFUブルーキャッツ石川かほく（石川・SV）
■皇后杯準決勝組み合わせ
大阪マーヴェラス（大阪・SV） － 埼玉上尾メディックス（埼玉・SV）
ヴィクトリーナ姫路（兵庫・SV） － NECレッドロケッツ川崎（神奈川・SV）