ベスト4が決定！ 前回大会決勝の再現は姫路のストレート勝ち【皇后杯2025】

14日（日）、令和7年度皇后杯 JVA全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンド準々決勝が行われた。

準々決勝第1試合目となった大阪マーヴェラスとクインシーズ刈谷の対戦では、大阪MVがストレート勝ち。第3セットでは25-11と大差をつけての勝利となった。

第2試合は埼玉上尾メディックス vs デンソーエアリービーズのカード。SVリーグではこれまで2戦を戦い1勝1敗だったが、この試合は埼玉上尾がストレートでデンソーに勝利した。

2024年大会の決勝と同カードとなったSAGA久光スプリングスとヴィクトリーナ姫路の試合。中田久美監督率いるSAGA久光だったが前回大会の雪辱を果たせずにストレートで敗れ、姫路が準決勝へと進んだ。

SVリーグで首位を走るNECレッドロケッツ川崎はPFUブルーキャッツ石川かほくにストレート勝ち。こちらも準決勝を決めている。

21日（土）に行われる準決勝からは会場を東京都調布市にある京王アリーナTOKYOに移し、メダル獲得をかけた戦いが始まる。

皇后杯準々決勝の試合結果、準決勝組み合わせは以下の通り。

■皇后杯準々決勝結果

大阪マーヴェラス（大阪・SV）3－0 クインシーズ刈谷（愛知・SV）

埼玉上尾メディックス（埼玉・SV） 3－0 デンソーエアリービーズ（愛知・SV）

SAGA久光スプリングス（佐賀・SV） 0－3 ヴィクトリーナ姫路（兵庫・SV）

NECレッドロケッツ川崎（神奈川・SV） 3－0 PFUブルーキャッツ石川かほく（石川・SV）

■皇后杯準決勝組み合わせ

大阪マーヴェラス（大阪・SV） － 埼玉上尾メディックス（埼玉・SV）

ヴィクトリーナ姫路（兵庫・SV） － NECレッドロケッツ川崎（神奈川・SV）