フジテレビ「ボクらの時代」が１４日、放送され、１７日に最終回を迎える同局系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演する菅田将暉、神木隆之介と脚本・三谷幸喜氏が語りあった。

この日は３人のトークの後編。神木が「ＳＮＳで（作品の）感想、見たりする？」と質問。菅田が「たまーに見るよ」と返すと、三谷氏は「見ますね、エゴサーチはしないけど、作品については気になるんで」と明かした。

ＳＮＳ上での書き込みで「いい（良いコト）を書いてくれる人がいれば、ちょっとネガティブなものを書いてる人もいて、そういうのを探す」と三谷氏。「いいの（良い意見）だけ読んで浮かれてる自分じゃいけない、と思って、嫌な方（コメント）読んで、落ち込むんだけど」といい意見と悪い意見の両方を読んでバランスをとると説明。悪い意見の人については「その人を調べる。顔を探す。顔を見て、こんなジジイなんだ、とか、本当はいけないんだけど、顔見て安心する。顔がないと、怖いんです」とネットのコメントは顔が見えないとさらに不安になる、と打ち明け、「実態が分かるとちょっと安心する。それがないと日本中が同じ意見に見えたりする」と話していた。