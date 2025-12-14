阪神・梅野隆太郎捕手（34）が14日、神戸市内で岩貞祐太投手（34）、糸原健斗内野手（33）と「梅野隆太郎プロデュース フレンドリーマッチ野球教室」（主催・山の手少年団野球部、協賛・株式会社 兵栄）に参加した。

神戸市内の6チーム、計84人の小学生に技術指導やホームラン競争などで交流。日本シリーズで着用したプロテクターなど捕手の防具“フル装備”でブロッキングのお手本も見せた梅野は「一生懸命話を聞いてみんなうまくなろうというところで構え、捕り方から一瞬で変わってくれた。（ブロッキングも）実演してあげることは、キャッチャーはこういう風に頑張ってるんだなというのを見せられたのは良かった」と振り返った。

昨季から2年連続で捕逸0とリーグ屈指のブロッキング技術を持つ梅野がワンバウンドを後ろに逸らさない姿に子どもたちからは1球ごとに驚嘆の声があがっていた。

「自分は（捕手を）小学校5年生からやり始めて。痛い思いもしてやってる。積み重ねが今に至ってる。そういう目標を持ってやってほしい」。ちびっこ捕手の成長と進化を願っていた。