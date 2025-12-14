俳優山田裕貴（35）が14日、都内で、主演映画「爆弾」（永井聡監督）大ヒット御礼“ラスト舞台あいさつ”に出席した。

同作は「このミステリーがすごい！2023年版」で1位を獲得した呉勝浩氏の同名小説を実写映画化したリアルタイムサスペンス作品。山田は、佐藤二朗（56）が演じるスズキタゴサクとの交渉に挑む刑事、類家を演じる。

この日、サプライズでクリスマスケーキが用意された。だが、「そんな作品じゃないでしょう。確実にメディア向けでしょう」と苦笑いを浮かべた。

それでも「爆弾」と書かれた台でケーキが運ばれてくると、何かを察したのか「あ〜」と叫んだ。「ケーキでドーンじゃないですよね!?」。劇中でスズキタゴサクが語る爆発の擬音で警戒し、その台を軽くたたいた。ケーキを披露すると、装飾のいちごが崩れていた。「さっきたたいたからかな…」と後悔をにじませた。

ケーキには山田の顔がプリントされており、「これ、お客さんに配れないかな？」とスタッフに提案する優しさもみせた。「絶対、爆発したほうがおもしろかったですよね」と、芸人ばりの体の張り方もいとわないサービス精神もうかがわせた。

舞台あいさつが終了し降壇の際、ケーキのいちごをつまむと、笑顔で頬ばった。