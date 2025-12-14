TBS・佐々木舞音アナ、キュートすぎる“制服”ショットが「神可愛い」「制服姿違和感無くてヤバい」と話題
TBSアナウンサーの佐々木舞音が13日にインスタグラムを更新。制服姿を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。
【別カット】制服姿やハリー・ポッターのコスプレも披露（ほか2枚）
佐々木が「何年ぶりの制服でしょうか…」と投稿したのは『サンデージャポン』からのオフショット。写真には、制服姿の佐々木がカメラに笑顔でギャルピースを見せる様子やハリー・ポッターのコスプレ姿も収められている。
彼女の制服姿に、ファンからは「神可愛い」「制服姿違和感無くてヤバい」「似合うよー！」などの反響が寄せられている。
■佐々木舞音（ささき まいね）
1998年5月29日生まれ。神奈川県出身。大学卒業後の2021年4月にアナウンサーとしてTBSテレビに入社。『THE TIME,』、『ひるおび』、『サンデージャポン』などの番組に出演している。
引用：「佐々木舞音」インスタグラム（＠sasakimaine）
