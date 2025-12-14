シンガーソングライター乃紫（のあ）、ミニスカ×ハイソックスで美脚全開「脚長すぎ」「スタイル反則級」と騒然
【モデルプレス＝2025/12/14】シンガーソングライター・乃紫（のあ）が14日、自身のInstagramを更新。ミニスカートコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】TikTokでバズる25歳歌手「脚長すぎ」美スタイルに騒然
乃紫は「風邪引いてない？」とコメント。白のニットに薄紫のベストを重ね、グレーのチェック柄ミニスカートを合わせたスタイルを披露した。白のハイソックスとの組み合わせで、すらりと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「脚長すぎ」「スタイル反則級」「完璧すぎる」「風邪引かないでね」といったコメントが寄せられている。
乃紫は、作詞・作曲・編曲・歌唱・映像・アートワークにいたるまでをセルフプロデュースする新世代の女性シンガーソングライター。2023年から本格的に音楽活動を開始し、オリジナル楽曲の投稿がTikTokでミリオン再生を連発。Z世代を中心にSNSやサブスクで話題を集める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】