全国中学校駅伝（男子の部６区間１８キロ、女子の部５区間１２キロ）が１４日、滋賀・野洲市の希望が丘文化公園で行われ、女子は岡山市立京山中が４２分７秒で驚異の３連覇を果たした。１７秒差の２位は岩手・盛岡市立黒石野中。３位は京都・八幡市立男山三中、４位は熊本・宇城市立松橋中だった。

男子は群馬・前橋市立木瀬中が５７分１秒で優勝した。３７秒差の２位は宮崎市立大淀中。３位は神奈川・伊勢原市立成瀬中、４位は千葉・流山市立常盤松中、５位は長野・川中島ジュニアランニングクラブだった。

昨年、男子の部で全国優勝した埼玉・鶴ケ島市立藤中は今年、女子の部で５位と健闘した。藤中を率いるのは、駿河台大ＯＢの今井隆生先生（３５）。２０２２年の第９８回箱根駅伝に初出場した駿河台大の一員として当時３１歳で４区を走った経験を持つ。２年連続で男女チームを全国大会での活躍に導いた。

「目標は６位でしたが、１区から５区まで想定通り、あるいは、想定以上の走りをしてくれて５位になりました。出場した選手、控えの選手、全員が頑張りました」と今井先生は感慨深い表情で話した。

昨年の今大会、女子チームは男子チームの応援のため、埼玉から滋賀県まで遠征した。この日、４区で区間４位と好走し、チームを９位から７位に引き上げたキャプテンの水村彩花（３年）は「昨年、全国大会を目の前で見て『次は絶対にここで走ろう』とみんなで誓いました。それに、全国大会の雰囲気を知っていたことで、今日は自分たちの力を発揮できました。入賞できて、とてもうれしいです」と笑顔で話した。

今井先生は２９歳だった２０年４月に「もっといい先生になりたい」という思いで教員の「自己啓発等休業」を活用し、駿河台大心理学部３年に編入学した。同時に東京・大泉高時代からの夢だった箱根駅伝出場を追いかけ、駅伝部に入部。１年目は予選会で敗退したが、ラストチャンスの２年目に駿河台大の初出場に貢献した。２２年１月の本戦では４区に出走。区間最下位に終わったが、タスキを埼玉・越生中教師時代の教え子でもある５区の永井竜二（当時３年）に託し、大きな話題となった。

２２年４月、教師に復帰。飯能市立南高麗（こま）中学校を経て、２３年４月に藤中に異動した。今井先生の教育・指導方針は「過去の自分、昨日の自分を超えよう」。それは自分自身に対しても同じ。もっといい先生になるため、常に生徒と真剣に向き合っている。

水村キャプテンは「今井先生はちょっと変わっていると思います。２年前、１年生だった頃、私たちのタイムは小学生くらい遅かったですけど、今井先生は『２年後、３年生になった時は滋賀（全国大会）に行くよ！』と言っていました。本当に、そうなりました」と楽しそうに話した。その隣で今井先生は「生徒の力は無限大です」と目を潤ませて話した。

３１歳にして箱根路を熱く走った今井先生は、今時、珍しい熱血先生として、生徒とともに走り続けている。

◇埼玉県鶴ヶ島市立藤（ふじ）中学校 １９７９年４月、開校。所在地は鶴ヶ島市藤金。各学年５クラス、特別支援２クラスの中規模校。学校教育目標は「ともに学び、未来を拓（ひら）く たくましい生徒の育成」。主な陸上部ＯＢは名倉雅弥（坂戸西高時代の８６年アジア大会男子２００メートル銅メダル）、伊地知賢造（国学院大時代の２１年全日本大学駅伝８区区間賞、現ヤクルト）。

◇今井 隆生（いまい・たかお）１９９０年８月３１日、東京・保谷市（現・西東京市）生まれ。３５歳。大泉高では陸上部。２００９年に日体大入学後、トライアスロンに転向。１３年に卒業し、トライアスロン実業団ケンズへ。１６年に引退し、その後、埼玉県の中学校教員に採用された。２０年４月「自己啓発等休業」を活用し、駿河台大心理学部３年に編入学。２２年１月の箱根駅伝４区２０位。同年４月に教員に復帰。自己ベスト記録は５０００メートル１４分１１秒１０、１万メートル２９分２６秒９９、ハーフマラソン１時間４分１１秒。マラソン２時間１９分２４秒。１６５センチ、５２キロ。