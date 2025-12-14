「防寒対策してない、、」→【セリア】で解決！ 全部110円♡「おしゃれファッション小物」

防寒グッズをこれからそろえる人は、おしゃれな冬のファッション小物がプチプラで手に入る【セリア】をチェック！ 柔らかそうなふわふわの手袋や、コーデのアクセントになるイヤーマフなど、冬のセリアで買いたいファッション小物をピックアップしました。

シンプルな高見えニット帽

【セリア】「フリーサイズ ニット帽子」\110（税込）

折り返しの幅を自由に変えられる、フリーサイズのニット帽。落ち着いたダークグレーの色味と、シンプルなデザインで、大人カジュアルな着こなしによく合いそうです。@ftn_picsレポーターともさんによると「袋状に編まれていて、しっかりとしたつくりです」とのことで、プチプラとは思えない上質感ある見た目なのもうれしい。

コーデの差し色になるネックウォーマー

【セリア】「フリースネックウォーマーくすみカラー」\110（税込）

くすみピンクの淡い色味で、コーデを明るく見せられそうなフリース素材のネックウォーマー。薄手のため、軽やかなつけ心地にも期待できます。ドロストで片側をきゅっと絞れて、自分好みのフィット感に調整できます。レポーターともさんは「フリースなので肌へのチクチク感もなく、保温性も抜群です」とコメントしていて、快適さもあたたかさも手に入りそうです。

レオパード柄のふかふかイヤーマフ

【セリア】「ふかふかイヤーマフ レオパード」\110（税込）

冬らしいレオパート柄が目を引く、ころんとした形が可愛いイヤーマフ。ヘッド部分が伸縮するので、自分に合ったサイズに調整して使えます。つけ心地についてレポーターともさんは「ふかふかのイヤー部分は耳あたりも柔らかで、気持ちが良いです」と紹介。冬らしいコーデやシンプルな着こなしにアクセントを加えたいときにぴったりです。

大人可愛いフェザー調グローブ

【セリア】「レディースふわふわグローブ フェザーカフ」\110（税込）

淡いピンクとキラキラしたグレーの切り替えデザインが可愛い、フェザー調のグローブ。レポーターともさんによれば「柔らかな質感で伸縮性があり、手に優しくフィットします」とのことで、つけ心地もいいよう。ふわふわした見た目と淡い色づかいの大人可愛いアイテムは、冬コーデにほどよい甘さをプラスしてくれそうです。

