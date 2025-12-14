³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬º©´ê¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡¡ËÜÅÄ·½Í¤¤¬¡ÈËÜµ¤¡É¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤¿Ìõ¡ÖÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ÈÇ§¼±¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½MFËÜÅÄ·½Í¤¤¬12·î14Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½FW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Î°úÂà»î¹ç¤ÇÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÁÃ«¤Î¸ÅÁã¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎËÜµòÃÏ¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖTHE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC-¡×¤ÇÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¸ÝÉñ¡£¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ë¡ÈÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤ò±é½Ð¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°úÂà»î¹ç¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¶Á¤ÅÏ¤ëËÜÅÄ¤ÎÀ¼¡£Á°È¾3Ê¬¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤ÎÆ±´ü¡¦²ÈÄ¹¾¼Çî¤«¤éº¸¥¯¥í¥¹¤¬¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËÜÅÄ¤¬Î®¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¡£¡ÈÆ±´ü¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡É¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±5Ê¬¤Ë¤ÏÃ¥¤Ã¤¿²ÈÄ¹¤¬º¸Â¤Ç·è¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡CÂçºå¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸¤Ã¤¿¡ÖOSAKA PINK¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎGÂçºåOB¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÖOSAKA BLUE¡×¤¬ÂÐÀï¤·¤¿°ìÀï¡£»î¹ç¤Ï³ÁÃ«¤Î2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Ç4-3¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ç½ª¤¨¤¿¡£ËÜÅÄ¤â¡Ö°úÂà»î¹ç¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍË°ìÏ¯¤¬¡Ø¿¿·õ¾¡Éé¤¬¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¡£ÄÁ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÍË°ìÏ¯¼«¿È¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤³¤ó¤Ê¶Ú½ñ¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î·ë²Ì¡×¤È¡¢ÂçËþÂ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥É¤È¥×¥é¥¤¥É¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¡£J¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¤¿¤È¤¨°úÂà»î¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½ªÈ×¡¢·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿³ÁÃ«¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¤¢¤È¤â¹¶¤áÂ³¤±¡¢¥É¥í¡¼¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ËÜÅÄ¼«¿È¤â·èÄêµ¡¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤ì¤º¡£¡Ö±¦Â¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂÎÏÄÌ¤ê¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ò¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¡£³ÁÃ«¤¬°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¡É¤ËÆüËÜ¤Î´é¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢»þ´Ö¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë»þ¤ËËÍ¤ò¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö¡Ê³ÁÃ«¤Ï¡ËÁêÅö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢·ë¶ÉÅÀ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤ï¤¶¤È¼éÈ÷¤â¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤«¤é1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ËÁª¼ê¤ò½¸¤á¤Æ¡ÈÀÄ¶õÈ¿¾Ê²ñ¡É¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£³ÁÃ«¤âºÇ¸å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Þ¤º´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤¬GÂçºå¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé»ö¤Ë¤ÏÇ®¤¯¡¢¾ù¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤¬ºÌ¤Ã¤¿¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë